Onderzoek Mannak ook gericht op NBA-bestuurslid

Het onderzoek dat de NBA laat uitvoeren naar de op non-actieve gezette algemeen directeur Harm Mannak breidt zich uit tot NBA-bestuurslid Jasper van Hoeven, meldt het FD. Van Hoeven hield zich bezig met het plaatsen van interim-bestuurders en heeft volgens de krant Mannak als interim-directeur in het zadel geholpen bij de NBA. Die dubbelrol zou nu voor onrust zorgen.

Van Hoeven is inmiddels gehoord door de advocaten van Norton Rose Fulbright, dat het onderzoek doet naar naar aanleiding van berichtgeving over de nevenfunctie van Mannak bij het Rotterdamse techbedrijf KeenCorp. Van Hoeven bevestigt zelf aan het FD dat zijn betrokkenheid bij de kwestie mede onderwerp is van het onderzoek. ‘Ik heb Harm Mannak destijds voorgedragen’, zegt hij. Van Hoeven wil niet zeggen hoe hij Mannak kent. ‘Dat is onderwerp van het lopende onderzoek. Ik mag daar geen uitspraken over doen.’

Marco Moling meldt dat er vragen zijn over de rol van Van Hoeven. De Novaa-voorzitter wil weten of het NBA-bestuurslid geld heeft gekregen voor zijn bemiddeling voor Mannak. Van Hoeven zelf zegt te hebben meegedacht over kandidaten, maar ontkent geld te hebben ontvangen. ‘Interim-management is mijn core business. Ik heb het als een mooi pr-plaatje gezien om te laten zien welke mensen ik in mijn bestand heb. Ik heb expliciet aangegeven dat ik daar niks voor wilde krijgen. Ik mag hier ook niks voor krijgen, want ik ben bestuurder.’

Bron: FD