Wwft: objectieve indicator hoogrisicolanden vervallen

De NBA wijst erop dat per 18 oktober 2019 de zogenoemde objectieve indicator hoogrisicolanden is vervallen. Accountants hebben daarmee niet meer de verplichting om elke transactie die zij waarnemen van of voor een (rechts)persoon in een hoogrisicoland te melden als ongebruikelijke transactie.

De Europese commissie heeft een aantal landen aangewezen als landen met strategische tekortkomingen in hun nationale regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Voor die landen is de objectieve indicator vervallen, maar de subjectieve indicator geldt nog steeds. ‘Als sprake is van een ongebruikelijke transactie volgens dit criterium van de Wwft moet deze uiteraard wel worden gemeld.’

In maart kondigde het Bureau Financieel Toezicht al een coulant handhavingsbeleid rond deze objectieve indicator aan.