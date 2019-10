Benchmarkbijeenkomsten accountancy 2019 Full•Finance – NOVAK

Wat is het perspectief voor MKB-accountants? Waar staat ons kantoor en dat van onze concullega’s? Op 12 november in Rotterdam en 14 november in Amsterdam presenteren NOVAK en Full•Finance Consultants weer de resultaten van hun jaarlijkse benchmarkonderzoek. De benchmark richt zich op de MKB-accountant en het perspectief voor de branche in de komende jaren.

Ook dit jaar staan er weer twee bijeenkomsten gepland om u bij te praten over de resultaten van deze jaarlijkse benchmark. De jaarlijkse benchmark van NOVAK en Full•Finance is inmiddels een constante factor die de jaarlijkse ontwikkelingen in de MKB-accountancymarkt in kaart brengt. Onderzoeker Marcel Maassen: ‘De benchmark biedt kantoren inzicht in hun plek in de markt. Hoe doet mijn kantoor het in vergelijking tot concullega’s in de markt? Praktisch inzicht geven is een belangrijk doel. Hoe ver zijn kantoren met hun automatisering? Wat zijn de financiële prestaties van kantoren? Hoe ziet de omzetontwikkeling eruit? Wat zijn de mogelijke salarisontwikkelingen? Praktische vragen waar we in november antwoord op geven.’

Uitgebreid onderzoek onder MKB-accountants

De benchmark is het resultaat van uitgebreid onderzoek onder MKB-accountants. Naast het bekend maken van de resultaten komen ook de uit de benchmark af te leiden toekomstige ontwikkelingen uitgebreid aan bod. Diverse sprekers gaan daar op in. Hoe kantoren dit specifiek en concreet vorm geven komt eveneens nadrukkelijk aan de orde.

Waar en wanneer?

Rotterdam: dinsdag 12 november (HAL4 aan de Maas, Watertorenweg 200 Rotterdam)

Amsterdam: donderdag 14 november (ABN AMRO aan de Hogehilweg 21 (Amsterdam Zuidoost )

Programma

14.30 uur: ontvangst

15.00 uur: welkom door en start met Han Mesters, sector bankier zakelijke dienstverlening van ABN AMRO. Han zoemt in op de ontwikkelingen zoals hij die waarneemt in de zakelijke dienstverlening, de knelpunten die optreden en de nabije toekomst.

15.40 uur: Marcel Maassen van Full•Finance Consultants licht de benchmarkresultaten toe en zal naast de benchmark ook de in het oog lopende ontwikkelingen in de accountancy meenemen.

16.10 uur: pauze

16.40 uur: Frans Heitling, hoofdredacteur van Accountancyvanmorgen, neemt u aan de hand van de benchmarkontwikkelingen in de toekomstige ontwikkelingen waar kantoren tegenaan zullen lopen en op moeten pakken.

17.15 uur: Arjan Schiperus, medeoprichter en directeur van administratiekantoor RS Finance bespreekt zijn eigen kantoorcasus. Waarom is RS Finance succesvol (groei van 40 naar 60 medewerkers in 2018), waar loopt RS Finance tegen aan, welke ontwikkelingen ziet hij. Kortom een interessante praktijkcasus van een bijzonder kantoor.

Er is sprake van 3 gecertificeerde pe-uren voor NBA en RB is in aanvraag.

Deelnamekosten zijn €175 (ex. BTW).

Aanmelden kan door een e-mail met deelnemersgegevens en de te bezoeken locatie te sturen aan m.beugel@fullfinance.nl.