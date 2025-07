Beter rendement ouderenzorg, maar investeringen blijven achter

De instellingen hebben het resultaat met 130% verbeterd. Het gemiddelde rendement bedroeg 3,5%, blijkt uit de uit de Benchmark Ouderenzorg 2025 ‘Goede cijfers, grote zorgen’. Voor de benchmark analyseerde BDO 293 gedeponeerde jaarverslagen.

Stijgende lijn doorgezet

In 2023 verdubbelde het resultaat van de sector al en over 2024 is het resultaat zelfs meer dan verdubbeld naar € 926,9 miljoen ten opzichte van € 402,6 miljoen in 2023, bij een omzet van € 26,6 miljard. “Deze stijging werd met name veroorzaakt door hogere opbrengsten en beperkt stijgende kosten. Meer zorg, indexeringen en kostensturing door geschrapte overheidsbezuinigingen compenseerden de inflatie en cao-stijgingen. Ook de marktrente werkte positief door.” Het rendement in de sector ging van 1,7% in 2023 naar 3,5% in 2024.

Zorgen over afbouw inhuur personeel

Zorgen zijn er over de arbeidsmarkt: “Zorginstellingen moeten in 2025 de inhuur van personeel fors terugdringen, als gevolg van het handhavingsmoratorium dat de Belastingdienst afkondigde. Toch stegen in 2024 de kosten voor inhuur van personeel nog in de ouderenzorg ten opzichte van 2023 tot € 2,5 miljard. De opgave om het aantal inleenkrachten af te bouwen is dan ook gigantisch.” Volgens Mike Tagage, partner bij BDO en onderzoeker van de Benchmark Ouderenzorg, is er sprake van een structureel spanningsveld door personeelstekorten, hoog ziekteverzuim en de stijgende zorgvraag. “Tegelijkertijd moet de inhuur van personeel omlaag omdat anders fiscale risico’s dreigen. Dat is een uitdaging voor zorgaanbieders. Al deze factoren zorgen dat een fundamenteel andere kijk op de ouderenzorgverlening nodig is. Zorgaanbieders moeten samen met onder andere zorgkantoren, banken en andere organisaties de handen ineen slaan en gezamenlijk investeren in een toekomstbestendige sector. Daarnaast zou een stabiel meerjarenperspectief vanuit de overheid helpen.”

Investeringen blijven achter

Er wordt daarnaast te weinig geïnvesteerd in een duurzame, toekomstbestendige ouderenzorg. De investeringen als percentage van de opbrengsten waren vorig jaar met 4,0% nagenoeg aan die in 2023 (4,2%). De afschrijvingen als percentage van de bedrijfsopbrengsten waren met 3,4% ook vergelijkbaar met 2023. Tagage: “Investeringen zijn broodnodig om de ouderenzorg toekomstbestendig te maken. Denk daarbij aan toekomstige woonconcepten voor ouderen in de vorm van communities en technologie. De inzet van bijvoorbeeld artificial intelligence helpt om de arbeidsproductiviteit in het primaire proces te verhogen en ook kosten in de backoffice te besparen. Ik zie hierin nog beperkt voortgang en langdurige beslistrajecten.”