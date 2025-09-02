Loonstijging in audit vlakt verder af

De salarissen van auditprofessionals zijn afgelopen jaar met 2,3% gestegen. Daarmee is de salarisstijging opnieuw lager dan een jaar eerder, concludeert Qconcepts in een benchmark.

De auditspecialist maakt al enige tijd de Benchmark Arbeidsvoorwaarden in de Audit. Daaruit blijkt dat de lonen ook tussen 2024 en 2025 in vrijwel alle functiegroepen (uitgezonderd assistant manager) gemiddeld minder hard zijn gestegen dan voorgaande jaren. “Waar lonen tussen 2022 en 2023 nog gemiddeld 5,4% stegen en tussen 2023 en 2024 nog 4,2%, was dat tussen 2024 en 2025 slechts 2,3%.”

Senior manager ziet inkomen dalen

De gemiddelde salarissen zijn regionaal gelijk, al is er wel een verschil tussen salarissen bij big four-kantoren en andere kantoren: vanaf de functie assistant manager verdienen medewerkers van niet-big-four-kantoren meer. Opmerkelijk is dat het gemiddelde salaris van senior managers sinds 2023 niet meer is gestegen en afgelopen jaar zelfs met 1% is gedaald. De senior associate strijkt met 5% de grootste salaristoename op.

Geen loonkloof

Zowel de hoogte van het salaris als de tevredenheid over de arbeidsvoorwaarden zijn nagenoeg gelijk

tussen mannen en vrouwen, aldus Qconcepts. “Wel is er een verschil in het aantal arbeidsuren: vrouwen werken gemiddeld minder uren per week dan mannen.” Secundaire arbeidsvoorwaarden die in de smaak vallen, zijn vakantiedagen, mobiliteitsbudgetten en bonussen. Voorwaarden die minder belangrijk worden

gevonden, zijn de mogelijkheid om te werken in het buitenland en audit-tools.

Minder tevreden

Audit professionals blijken dit jaar wat minder tevreden met hun salaris: de tevredenheid is gedaald met 0,3 punt naar 6,1. “Dat is opvallend, want de afgelopen jaren steeg de tevredenheid juist ieder jaar licht. Audit-trainees en assistant managers zijn het meest ontevreden: deze groepen scoren hun salaris met respectievelijk een 5,8 en 5,9.” Wie minder blij is met het loon, noemt als reden onder meer dat het salaris niet in verhouding staat tot de werkzaamheden, werkdruk, ervaring en opleiding. Ook wordt het salaris soms als niet marktconform of te laag in verhouding tot koopkracht ervaren. Een reden voor ontevredenheid is ook dat buiten de sector meer verdiend kan worden.

Ondanks de dalende salaristevredenheid, is de totale tevredenheid van audit professionals gelijk gebleven, merkt Qconcepts op naar aanleiding van de eerder dit jaar gepubliceerde Audit Happiness Barometer.

Voor de benchmark zijn 512 mensen bevraagd. Meer informatie is hier te downloaden