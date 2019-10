Hoe handig is het als bedrijfsprogramma’s van je klanten automatisch gegevens uitwisselen met de boekhouding die jij als boekhouder of accountant beheert? Als Twinfield-gebruiker heb je een ruime keuze uit softwarekoppelingen. Kies je voor de door Twinfield gecertificeerde TwinApps? Dan weet je zeker dat je werkt met software die uitgebreid is getest en goedgekeurd. In deze blog ‘Meer zekerheid met door Twinfield gecertificeerde koppelingen’ lees je hier meer over. Ook vertelt Fred Wevers, Teamlead Partnermanagement bij Twinfield, hoe het certificeren in zijn werk gaat.

In de Appstore van Twinfield zie je bij veel koppelingen het logo Twinfield certified. Er is dan door een expert van Twinfield getest of de software een correcte bouw en juiste werking heeft, efficiënt werkt en veilig met data omgaat. Ook is gecontroleerd of de technische beschrijving en documentatie in orde is, zodat je als eindgebruiker in staat bent om alles goed in te stellen. Steeds meer softwarepartners kiezen voor certificeren.

Koppelingen

Even in het kort: wat is een koppeling? Software kan op twee manieren met het boekhoudprogramma Twinfield samenwerken: via import/export of realtime. Bij import/export haal je data uit Twinfield in een generiek formaat, zoals XLS of CSV, en upload je dit in het softwareprogramma. Import/export koppelingen worden niet getoond in onze Appstore; alleen certificeerde koppelingen hebben een API integratie. Bij een realtime API koppeling, ook wel een TwinApp genoemd, gaat dit automatisch. Data gaat vanuit het softwareprogramma Twinfield in en vice versa. Wel zo makkelijk.

Wat kun je allemaal koppelen? Je kunt denken aan software voor bijvoorbeeld CRM, facturatie, rapportage, webshops, projectmanagement, urenregistratie, ERP, HRM, scanning, documentmanagement, debiteurenbeheer, voorraadbeheer, ledenadministratie, planning, POS of een elektronisch patiëntendossier. Ook kun je programma’s koppelen die meerdere functies combineren.

Veilig, efficiënt en juist

Als boekhouder of accountant werken veel van je klanten met dit soort software. Het is dan aan te raden dat zij een koppeling kiezen die gecertificeerd is. Daardoor ben je er zeker van dat de gegevens uit hun bedrijf via deze software zo bij jou de boekhouding van Twinfield inlopen. Veilig, efficiënt en boekhoudkundig juist. Jij kunt als boekhouder of accountant zo ook realtime overzicht houden en advies geven.

Hoe werkt zo’n certificering? Fred Wevers is Teamlead Partnermanagement bij Twinfield en als eindverantwoordelijke betrokken bij het certificeren. ‘Een technisch consultant van Twinfield kijkt tijdens een certificering samen met een programmeur van het softwarebedrijf goed naar de code. Wij vinden het vooral belangrijk dat een programma goed en gebruiksvriendelijk werkt, zodat je bijvoorbeeld niet twee keer hoeft in te loggen. Ook de opslag van data moet echt veilig zijn’, vertelt hij. ‘Zo vragen wij waar de data opgeslagen wordt en welke ISO certificeringen de software heeft.’

‘Daarnaast is het heel belangrijk dat alles boekhoudkundig klopt. Het is bijvoorbeeld wel de bedoeling dat de btw die op een factuur staat, ook als btw in de administratie terechtkomt. Als alles in orde is, krijgt de softwarekoppeling het certified-logo op onze site.’

Normenkader

Twinfield werkt voor het certificeren met een uitgebreid normenkader dat diverse vereisten bevat. De softwareleverancier dient dit volledig te doorlopen. Zo moet hij aan kunnen tonen dat hij de broncode veilig opslaat, altijd back-ups maakt vóór de software wijzigt en dat de gebruikershandleiding up-to-date is. Verder dient er een helpdesk aanwezig te zijn om vragen te beantwoorden en mag de software alleen data uit Twinfield opvragen die functioneel is. Ook moet de software uiteraard voldoen aan de AVG-privacywetgeving.

Pas als de software aan alle vereisten voldoet, mag een leverancier zich Twinfield Certified noemen. “De certificering is in principe twee jaar geldig”, geeft Wevers aan. “Behalve bij grote wijzigingen in de software. Dan kijken we er uiteraard opnieuw naar.”

Steeds meer gecertificeerde apps in Twinfield Appstore

In de Twinfield appstore kun je nu al kiezen uit meer dan zestig gecertificeerde koppelingen, ongeveer de helft daarvan is dit jaar getest. Steeds meer softwareleveranciers kiezen dus voor een certificering door Twinfield. ‘Zowel voor de gebruiker als voor de softwareleverancier is dat wel zo prettig’, zegt Wevers.

Kijk voor een overzicht van alle (gecertificeerde) softwarekoppelingen in de Twinfield Appstore.

Over Twinfield

Twinfield helpt accountants en boekhoudprofessionals hun dagelijkse werk makkelijker te maken. Twinfield Boekhouden is een online boekhoudprogramma waarmee accountants en ondernemers slim en gemakkelijk kunnen samenwerken. Twinfield is veilig en werkt 100% in de cloud. Daarbij koppelt Twinfield met vele andere pakketten. Twinfield is een onderdeel van Wolters Kluwer Tax & Accounting.