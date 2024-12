Vernieuwde boekhoudkoppeling Knab Bank en Twinfield Boekhouden

Die komt bovenop de bestaande koppelingen met Rabobank, ING en ABN AMRO. De nieuwe Knab-boekhoudkoppeling is per direct beschikbaar voor de gebruikers van Twinfield Boekhouden met een zakelijke Knab-rekening en geeft ook toegang tot de Knab-spaarrekening.

Vanaf 1 februari via nieuwe koppeling

De meeste boekhoudpakketten koppelen met Knab Bank op basis van PSD2-technologie. Via deze koppeling konden altijd betaal en spaarrekeningen gekoppeld worden. Vanaf 1 februari heeft Knab besloten om hier een verandering in aan te brengen. Vanaf deze datum wordt de spaarrekening niet meer ondersteund in de PSD2-koppeling en is deze alleen nog onderdeel van de nieuwe bankkoppeling. Twinfield Boekhouden ondersteunt deze nieuwe koppeling.

De koppeling zorgt ervoor dat bankmutaties direct in de boekhouding komen. Als accountant, financieel adviseur of fiscalist voorkom je daarmee dat je bankmutaties bij herhaling moet opvragen bij je client en handmatig moet importeren. Onder voordelen zijn onder meer dat je gedurende de dag transacties kunt synchroniseren, tot negen maanden terug historische transacties kunt importeren en de spaarrekening wordt ondersteund.

Inzicht bankrekeningen

Robert Baars, senior productmanager, Wolters Kluwer TAA Nederland, is blij met de toevoeging van de Knab boekhoudkoppeling omdat het gebruikers, anders dan bij de oude koppeling, meer flexibiliteit geeft om actuele of historische banktransacties in de boekhouding te importeren. Daarnaast ondersteund Knab alleen via deze bankkoppeling de spaarrekening. “Voor financieel professionals is het essentieel om volledig automatisch inzicht te hebben in alle bankrekeningen. Hiermee voorkomen we dat deze informatie moeten worden opgevraagd bij de client en handmatig moet worden geïmporteerd. Een van de USP’s van Knab is dat je eenvoudig spaarrekeningen kunt aanmaken. Ondernemers kunnen hiermee automatisch sparen voor de btw, vakantiegeld of andere grote investeringen of toekomstige uitgaven. Dit unieke voordeel van Knab wordt nu dus naadloos doorvertaald naar de boekhouding in Twinfield.”