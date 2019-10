Credion opent nieuwe vestiging in Amersfoort

Credion is per direct ook in de regio Eemland actief met een nieuwe vestiging in Amersfoort. Het bedrijf is gespecialiseerd in het realiseren van financieringsoplossingen voor ondernemers en vastgoedeigenaren. Vanuit hun kantoor aan de Zonnehof 23 in Amersfoort houden Christiaan Baan en Marco Wijntjes zich voortaan actief bezig met het adviseren en realiseren van financieringsoplossingen voor ondernemers. Beiden hebben een bancaire achtergrond, ieder hun eigen expertise en samen richten zij zich op MKB-ondernemers en ondernemers in vastgoed zoals beleggers, ontwikkelaars en bouwers.

“Het financieringslandschap is sinds de laatste crisis behoorlijk veranderd en is nog steeds volop in beweging. De bekende banken zijn behoudender geworden, door wet- en regelgeving voor een belangrijk deel intern gericht en vertrouwde aanspreekpunten zijn na vele reorganisaties nagenoeg verdwenen. Tegelijkertijd zijn veel nieuwe -gespecialiseerde- financiers op de Nederlandse markt actief geworden en zijn nieuwe financieringsvormen ontstaan”, geeft Christiaan aan.

Marco: “Gevolg is dat het voor ondernemers die hun ideeën en toekomstambities willen realiseren, veel complexer en tijdrovender is geworden om de benodigde financiering rond te krijgen. Als Credion Amersfoort spelen wij hierop in door ondernemers te ondersteunen bij het realiseren en/of optimaliseren van hun bedrijfsfinancieringen.”