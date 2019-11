Bizcuit ondernemersapp wint ICT Accountancy Award 2019

Tijdens de editie van het ICT Accountancy Jaarcongres is woensdag de Bizcuit ondernemersapp onderscheiden met de ICT Accountancy Award 2019. Het congres voor accountants- en administratiekantoren had als thema Mobiel werken en is een initiatief van onderzoeksbureau GBNED en NOVAK. De Bizcuit ondernemersapp was een van de vier finalisten en is met ruim 66% van de publieksstemmen de overtuigende winnaar geworden.

Leveranciers van softwaretoepassingen op het gebied van mobiel werken konden tijdens het congres meedingen naar deze award. Betreffende leveranciers kregen kort de tijd om hun oplossing voor mobiel werken live te tonen aan de aanwezige deelnemers die tevens de jury vormden. Bizcuit CEO Hessel Kuik gaf een pitch van de Bizcuit ondernemersapp, en overtuigde hiermee de stemmers.

De Bizcuit ondernemersapp

Bizcuit (‘biz kit’) is het Zwitsers zakmes voor ondernemers. Ondernemers kunnen in één app mobiel bankieren, facturen en bonnen ontvangen, factureren en direct betalen. Gebruikers kunnen in de app alle bankrekeningen inzien, zowel het saldo en de transacties als de onderliggende documenten. Bonnen en facturen worden realtime herkend, gaan direct naar de boekhouding en kunnen instant betaald worden. Door de koppeling met het boekhoudpakket biedt de app realtime inzicht in bijvoorbeeld de openstaande posten, welke ook direct betaald kunnen worden. Als accountant krijg je alles digitaal aangeleverd en voeg je extra waarde toe voor je klant.

Over Bizcuit

Bizcuit is een Fintech bedrijf dat in 2017 is ontstaan om de voordelen die de nieuwe Europese PSD2 betaalweg biedt te ontsluiten voor zowel de accountant als de ondernemer. Bizcuit is een open platform dat koppelt met alle veelgebruikte boekhoudpakketten en met alle banken. Maar ook met diverse salarispakketten, ERP systemen en andere relevante oplossingen. Het pallet aan koppelingen biedt de accountant en ondernemer de mogelijkheid om mee te groeien in het veranderende technologische landschap. Gebruikers beslissen zelf welke oplossingen het beste passen. Voor accountants en softwareleveranciers heeft Bizcuit een branded oplossing, zodat je als partner jouw eigen look & feel mee kunt geven aan de app.