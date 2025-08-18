KPMG: investeringen fintech dalen wereldwijd, maar Europa ziet groei

Terwijl de wereldwijde fintechmarkt in de eerste helft van 2025 te maken kreeg met een flinke dip in investeringen, wist de EMEA-regio (Europa, het Midden-Oosten en Afrika) als enige grote markt groei te realiseren.

Volgens nieuw onderzoek van KPMG steeg het totale investeringsvolume in fintech binnen EMEA van € 9,4 miljard over 780 deals in de tweede helft van 2024 naar € 11,6 miljard over 759 deals in de eerste helft van 2025. Dit betekent een groei van ruim 23%. Vooral investeringen in digitale assets en kunstmatige intelligentie (AI) waren de belangrijkste aanjagers van deze stijging.

EMEA als enige regio in de plus

De groei in EMEA contrasteert sterk met de wereldwijde trend, waar het totale investeringsvolume – inclusief fusies en overnames (M&A), private equity (PE) en durfkapitaal (VC) – daalde van € 46,1 miljard over 2.376 deals in de tweede helft van 2024 naar € 38 miljard over 2.216 deals in de eerste helft van 2025. Dit is het laagste halfjaarresultaat sinds 2020. In EMEA voerde het Verenigd Koninkrijk de Europese ranglijst aan met € 6,2 miljard aan investeringen, gevolgd door Frankrijk met € 2 miljard. Duitsland bleef met € 553 miljoen achter op eerdere resultaten.

Succesvolle financieringsrondes in Nederland

Binnen Nederland richtten investeringen zich in de eerste helft van 2025 vooral op innovatieve technologieën als fintech, SaaS (Software as a Service), AI, blockchain en mobiele toepassingen. Diverse bedrijven, zoals Harmonix, Inferium, Warlock en Klearly, hebben in een vroeg stadium startkapitaal en durfkapitaal ontvangen, voornamelijk in de sectoren financiële software en bedrijfs-/productiviteitssoftware. Finom, een geïntegreerd financieel platform voor mkb’ers, trok durfkapitaal aan.

Het in 2023 opgerichte Amsterdamse complianceplatform Duna haalde € 10,2 miljoen op om bedrijfs-onboarding te automatiseren. GoDutch, een Amsterdams fintechbedrijf, ontving € 1,2 miljoen pre-seed financiering voor zijn zakelijke betaaloplossing. Quantoz kreeg later-stage VC-financiering om cryptotransacties en online betalingen te faciliteren. Daarnaast vonden meerdere fusies en overnames plaats, waaronder de acquisitie van CCV door Fiserv, waarmee de positie van Fiserv in de Europese betaalmarkt verder werd versterkt.

Digitale assets en AI winnen terrein in fintech

Vooral digitale assets en AI kregen belangstelling in de eerste helft van dit jaar. Digitale assets trokken wereldwijd € 7,1 miljard aan, het grootste aandeel in fintech-investeringen wereldwijd, aangevoerd door een kapitaalronde van € 1,7 miljard van Binance (Grand Cayman). Deze sector ontving vorig jaar € 9,1 miljard in heel 2024.

Daarnaast was AI erg in trek; wereldwijd werd € 6,1 miljard geïnvesteerd in AI binnen fintech, tegenover € 7,6 miljard in heel 2024. De focus lag op toepassingen die processen versnellen en beveiligen, zoals KYC (know your customer), AML (antiwitwascontroles) en geautomatiseerde cybersecurity. Ook regtech (regulatory technology) bleef in opkomst, mede door strengere compliance-eisen.

“Voor de tweede helft van 2025 verwachten we dat investeerders selectief blijven, maar dat de focus op digitale assets en AI verder toeneemt”, zegt Martijn Berghuijs, Partner Fintech & Payments bij KPMG Nederland. Hij vervolgt: “Risico’s blijven aanwezig, zoals geopolitieke spanningen, wisselende economische vooruitzichten en toenemende concurrentie van grote fintech-hubs zoals Londen, Parijs en Singapore. Toch lijken de fundamenten voor EMEA, en daarmee ook voor Nederland, sterk.”

Het volledige onderzoek is hier te vinden.