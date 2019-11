Snel: Box 3-heffing vanaf 2017 niet strijdig met EVRM

In de massaalbezwaarprocedures over de box 3-heffing in de jaren 2017 en 2018 neemt staatssecretaris Snel van Financiën het standpunt in dat de box 3-heffing die geldt vanaf 2017 op stelselniveau niet strijdig is met het in artikel 1 EP EVRM vastgelegde recht op ongestoord genot van eigendom. Dat antwoord Snel op vragen van Tweede Kamerlid Omtzigt. Het is nu aan de rechter om hierover te oordelen, schrijft de staatssecretaris.

Voor 2017

In het arrest van de Hoge Raad van 14 juni 2019 over de box 3-heffing in 2013 en 2014 overweegt de Hoge Raad ‘dat het aan de wetgever is om te voorzien in een eventueel rechtstekort op stelselniveau, omdat er op stelselniveau keuzes moeten worden gemaakt’, schrijft Snel. ‘Het kabinet onderzoekt of een dergelijke schending van artikel 1 EP EVRM door het box 3-stelsel zoals dat gold tot 2017 zich voordoet en zal hierover een eigen advies inwinnen.’