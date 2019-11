Kleinere accountantsorganisaties reageren wisselen op de voorlopige conclusies van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA), schrijft het FD. Terwijl de grotere organisaties overwegend instemmende geluiden laten horen, vinden de kleinere organisaties dat de commissie een afvinkcultuur aanbeveelt en dat extra kosten voor klanten dreigen. Daarnaast missen ze raakvlak met de praktijk.

Een kritiekpunt is dat kleine en grotere accountants over één kam worden geschoren. Sommige knelpunten die de CTA identificeert, zijn niet voor alle accountants even relevant. Daarmee doelen de kleinere bedrijven op de partnerstructuur waarbij partners van grote kantoren beloond worden naar omzet en niet naar kwaliteit. Bij MKB-accountants komt zo’n structuur weinig voor. Ze vinden het jammer dat de commissie niet genoeg naar hun ervaringen heeft gekeken. De aansluiting met de dagelijkse praktijk mist ook, vinden de kleinere kantoren. Het systematisch bekendmaken van meetpunten zou de focus leggen op het afvinken van regellijstjes. Dat is goed om je juridisch in te dekken, maar helpt niet om echte misstanden aan te pakken, luidt het bezwaar.

Mild rapport

Het dagblad noemt de kritiek opmerkelijk, omdat het rapport weinig voorstellen tot radicale hervormingen bevat. Het effect daarvan zou wetenschappelijk onbewezen zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over de opsplitsing van de advies- en controlepraktijk in zelfstandige bedrijven. Ook het veelbesproken verdienmodel, waarbij bedrijven zelf voor de accountant betalen die hen moet controleren, blijft buiten schot.

