CFO’s: binnen twee jaar is de financiële wereld volledig afhankelijk van big data

De financiële wereld kan binnen twee jaar niet meer zonder big data, verwacht 72 procent van de Nederlandse CFO’s. Een op de vijf CFO’s (21%) geeft aan dat zelfs nu al niet meer te kunnen. Dit blijkt uit de FinTech Barometer 2019, het jaarlijkse onderzoek dat door fintechbedrijf Onguard onder ruim 300 finance professionals wordt uitgevoerd.

De financieel directeuren zetten big data momenteel voornamelijk in om goed onderbouwd beslissingen te nemen (61%), om voorspellende analyses te maken (44%) en om grote, ongestructureerde gegevensbestanden te analyseren (26%). Slechts een handvol CFO’s (10%) maakt geen gebruik van big data.

Invloed op de werkgelegenheid

Ruim de helft van de CFO’s (57%) verwacht dat big data veel impact gaat hebben binnen de financiële wereld, dit geldt met name voor de huidige processen en werkgelegenheid. Een op de drie CFO’s ziet big data als bedreiging voor de werkgelegenheid (34%). Ook trends als robotisering en Artificial Intelligence (AI) staan op het netvlies van de financieel directeuren. 43 procent van hen verwacht namelijk dat AI veel impact gaat hebben op de werkgelegenheid en ruim de helft van de CFO’s (52%) ziet robotisering als de grootste bedreiging voor de banen in Nederland.

Marieke Saeij, CEO bij Onguard: “Het verbaast mij niet dat de CFO op zo’n korte termijn verwacht volledig afhankelijk te zijn van big data. Big data kan hen, maar ook de andere finance professionals binnen organisaties goed helpen bij de uitvoer van het werk. Vanuit zowel interne als externe bronnen beschikken de professionals over veel informatie die van toegevoegde waarde is voor zowel de performance van de organisatie als de klantbediening. Hoe meer informatie er beschikbaar is over de markt en over klanten, hoe beter finance professionals de klanten kunnen adviseren. Het inschatten van risico’s kan nauwkeuriger en ook is dankzij big data te voorspellen en realtime inzichtelijk of en wanneer klanten gaan betalen. Hierop kun je als organisatie goed anticiperen. Dit gaat met name invloed hebben op de skills van de finance professional. Van hen wordt bijvoorbeeld een groter analytisch vermogen verwacht. Continu blijven werken aan je vaardigheden als finance professional is dan ook geen overbodige luxe.”