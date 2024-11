Implementatie van DAC7 Compliance voor Digitale Platforms in de EU

Met de toenemende focus van de EU op belasting transparantie binnen de digitale economie, is DAC7 nu volledig van kracht. Dit brengt essentiële verplichtingen met zich mee voor digitale platforms die in heel Europa actief zijn. DAC7 vereist dat platforms specifieke informatie van verkopers verzamelen, verifiëren en rapporteren, wat een nieuw niveau van verantwoordelijkheid met zich meebrengt.

Met de rapportage deadline van 2025 in zicht, geeft dit overzicht een inzicht in de reikwijdte van DAC7, geeft het een overzicht van de verplichtingen en legt het uit hoe de end-to-end oplossing van Supplied zorgt voor een probleemloze naleving van de DAC7 regelgeving.

Reikwijdte

DAC7 is van toepassing op platforms die specifieke online transacties faciliteren, zoals de verkoop van goederen, verhuur van onroerend goed, vervoer en diensten, met enkele opmerkelijke uitzonderingen. Om onder DAC7 te vallen, moeten platforms kopers en verkopers met elkaar verbinden en transacties faciliteren, in plaats van alleen te verwijzen of te adverteren. Platforms die aan deze criteria voldoen, vooral degenen met EU-gebaseerde verkopers, moeten zich voorbereiden op naleving van de DAC7 regelgeving. Een checklist van Supplied helpt platforms te bepalen of zij onder de DAC7-reikwijdte vallen,

door te kijken naar factoren zoals het type transactie en het geografische bereik. Het bevestigen van de DAC7-vereisten zoals die van toepassing zijn op elk platform is essentieel om last-minute problemen te voorkomen.



Verplichtingen voor DAC7 Compliance: Due Diligence, Kennisgeving en Rapportage

DAC7 introduceert een drietal compliance-verplichtingen die cruciaal zijn om belastingontduiking te verminderen en transparante gegevensrapportage te waarborgen.

Due Diligence

Platforms die onder DAC7 vallen, moeten due diligence uitvoeren op de gegevens die zij

rapporteren. Dit omvat het verzamelen en verifiëren van persoonlijke, bedrijfs- en belastinginformatie van hun actieve verkopers, om fouten te voorkomen die kunnen leiden totboetes of extra controle door de belastingautoriteiten. De oplossing van Supplied integreert met de Kamer van Koophandel, BTW-databases en ID-controles, en biedt geautomatiseerde verificatie in real-time voor nauwkeurigheid en consistentie.

Supplied biedt een unieke white-labeled zelfverificatie-app, waarmee verkopers zelfstandig hun

gegevens kunnen verifiëren en bijwerken. Deze unieke app, vermindert handmatige gegevensinvoer en creëert een efficiënte, foutloze compliance-werkwijze die al meer dan 85% operationele mankracht voor sommige klanten heeft bespaard. Ontbrekende of onjuiste gegevens van verkopers worden in het intuïtieve dashboard van het platform gemarkeerd, zodat aanpassingen kunnen worden doorgevoerd voordat de gegevens worden ingediend.

Verkopers Kennisgeving

Transparantie is essentieel. Platforms moeten verkopers informeren over de informatie die aan

belastingautoriteiten wordt gerapporteerd. Supplied automatiseert dit proces door aanpasbare

kennisgevingen naar verkopers te sturen, zodat elke verkoper een PDF-verklaring ontvangt met

de verzamelde en gedeelde gegevens. Deze extra stap versterkt het vertrouwen en bevordert

een transparante platform omgeving.

Rapport generatie en -indiening

Het DAC7-rapportageproces omvat het samenstellen van geverifieerde verkoper gegevens en

het genereren van een XML-verklaring die voldoet aan de normen van de EU-belastingautoriteiten. Supplied, in samenwerking met CreAim, vereenvoudigt dit complexe proces door de XML-generatie, validatie en veilige indiening met ontvangstbevestiging af te handelen, voor volledige gemoedsrust.

Waarom kiezen voor Supplied voor DAC7 naleving?

Supplied biedt de enige volledig geïntegreerde DAC7-oplossing in Nederland, ontwikkeld door industrie-experts met tientallen jaren ervaring in compliance, supply chain management en onboarding. Dit maakt onze DAC7-oplossing uniek:

Omvattend en kosteneffectief : We bieden alle essentiële DAC7-diensten –due

diligence, kennisgevingen en rapportage – tegen één van de meest concurrerende

tarieven op de markt. Volledige rapportage pakketten beginnen vanaf €1.499 en

omvatten 12 maanden aan correcties en ondersteuning, waardoor DAC7-naleving

toegankelijk is voor platforms van elke omvang.

Wacht niet tot de deadline



De DAC7-rapportage deadline voor transacties in 2024 is vastgesteld op 31 januari 2025. Vroeg beginnen is essentieel om de stress van last-minute gegevensverzameling en -rapportage te vermijden. Het doorlopende, jaarrond ondersteuningsmodel van Supplied stelt platforms in staat om verkopers gegevens proactief te beheren, wat zorgt voor consistente naleving en gemoedsrust.

Om volledige DAC7-compliance te garanderen en boetes te vermijden, is het raadzaam om

vandaag actie te ondernemen. Supplied biedt een demo-account, zodat u de functies van ons

platform zelf kunt ervaren, met begeleiding en ondersteuning beschikbaar in elke fase.

Aan de slag met Supplied

Bereid uw bedrijf vroegtijdig voor op DAC7-compliance! Probeer vandaag nog onze demo uit en

ervaar hoe Supplied u met vertrouwen en efficiëntie door DAC7 kan begeleiden. Neem contact

op met ons team of stuur een e-mail naar support@supplied.eu