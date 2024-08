KPMG: investeringen in fintech staan onder druk

De fintech-sector zag in de eerste helft van 2024 wereldwijd een aanzienlijke daling in investeringen. Bedrijven in deze sector kregen te maken met een combinatie van hoge rentetarieven en geopolitieke onzekerheden.

Deze omstandigheden hebben de markt onder druk gezet en geleid tot de slechtste zes maanden voor fintech-investeringen sinds de eerste helft van 2020. De wereldwijde investeringen in de fintech-sector daalden met bijna 17% naar €47 miljard. In de EMEA-regio daalden de investeringen met ruim 40%, van €17,5 miljard naar €10,3 miljard. Dit blijkt uit een rapport van KPMG, waarin een analyse wordt gemaakt van wereldwijde fintech-investeringen.

Interesse in AI neemt toe

AI blijft wereldwijd zeer in trek bij fintech-investeerders. In de VS werden vier belangrijke deals afgesloten rondom AI: de cyberverzekeringsmaatschappij Corvus werd overgenomen door Travelers voor €384 miljoen, het platform Spiff, dat commissies en andere prestatiegebonden beloningen automatiseert, werd overgenomen door Salesforce voor €377 miljoen, en het beleggingsplatform FundGuard haalde een durfkapitaal-financieringsronde van €90 miljoen op. Daarnaast haalde MioTech, een in China gevestigd bedrijf dat zich richt op AI-automatisering van ESG-rapportages, €135 miljoen op.

Toezicht

Naast de toenemende interesse vanuit de markt, speelt de regelgever ook een rol in het toezicht op AI. Het verantwoord gebruik van AI is een speerpunt voor zowel De Nederlandsche Bank (DNB) als de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Beide toezichthouders hebben richtlijnen en aanbevelingen gepresenteerd die specifiek betrekking hebben op het gebruik van AI in de financiële sector.

Regtech

Martijn Berghuijs, Partner Fintech Advisory bij KPMG Nederland, legt uit: “De toenemende complexiteit in wet- en regelgeving in Europa dwingt bedrijven om kostenefficiënte oplossingen te zoeken voor compliance. Dit leidt tot een groeiende vraag naar gespecialiseerde regtech-oplossingen.”

Bedrijven die actief zijn in de regelgevingstechnologie (regtech) trokken wereldwijd €4,8 miljard aan investeringen aan. “Deze bedrijven ontwikkelen technologie om naleving van regelgeving en rapportage te vergemakkelijken, en om werknemers en klanten te beschermen tegen fraude. De Nederlandse markt zag DataSnipper een financieringsronde van €90 miljoen ophalen en Rabo Investments investeerde in het Duitse regtechbedrijf Hawk. De door AI aangestuurde technologie van Hawk richt zich op fraudepreventie en het bestrijden van witwassen”, aldus Berghuijs.

Het KPMG-rapport is hier te vinden.