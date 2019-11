Stukken aanleveren bij stagiair: komt niet goed

Een werkgever die verzuimde loonstroken en urenstaten van vier deeltijdkrachten tijdig in te leveren, heeft terecht een boete gekregen, vindt Rechtbank Rotterdam.

De werkgever kreeg controle van de Inspectie SZW. Hij moest voor de derde week van november 2016 de gevraagde bescheiden aanleveren, maar bleef nog maanden in gebreke. Zelf houdt de ondernemer vol dat hij de documenten wél had aangeleverd bij zijn administratiekantoor. Begin maart 2017 kreeg de inspectie alsnog wat stukken. Daaruit bleek dat het minimumloon en de minimumvakantiebijslag door de eiser zijn betaald. In diens begeleidende stond: “Hierbij deel ik mede, dat ik de stukken van de vordering had geleverd bij de administratiekantoor dan wel aan een stagiair en het was zoek geraakt en hierdoor wist de administratie kantoor niets over de geleverde stukken.” Daardoor zouden de stukken niet tijdig doorgezonden zijn.

Flink gematigd

De ondernemer kreeg een verzuimboete, door de rechtbank wel flink gematigd. De rechtbank twijfelde niet over het relaas van de ondernemer en was mild omdat het een eenmanszaak met een kleine omzet. Volgens de overlegde urenstaten ging in om 73 gewerkte uren, verdeeld over twee maanden en vier medewerkers. Met een boete van € 8.000,- kwam de eenpitter er vanaf.