Arbeidsinspectie treft met onterechte boetes vooral MKB

De Inspectie SZW legt sinds invoering van een hardere fraudeaanpak in 2013 stelselmatig onterechte en te hoge boetes op voor overtreding van arbeidsregels, zo meldt het FD op basis van eigen onderzoek. Vooral het MKB is de klos.

De krant onderzocht tientallen rechtszaken en daaruit komt het beeld naar voren dat de inspectie een stevige fraude-aanpak nogal eens verwart met vooral hoge boetes opleggen. De afgelopen zeven jaar ging het om 20.000 boetes, goed voor ruim € 200 miljoen. Maar in 2019 moest 15% van de boetes na bezwaar helemaal of deels worden terugbetaald. Advocaten trekken een vergelijking met de kinderopvangtoeslagaffaire. Waarschijnlijk worden er nog veel meer onterechte boetes uitgedeeld, zegt advocaat Oswald Jansen, omdat veel werkgevers een juridische strijd mijden.

Ook boete bij volgen regels

De lijn bij de arbeidsinspectie zou zijn om nooit uitzonderingen te maken of gematigde boetes op te leggen. Dat is in lijn met de hardere aanpak die de overheid in 2013 invoerde, tezamen met onder meer een strengere controle op kinderopvangtoeslag. Dat leidt ertoe dat een werkgever ook een boete krijgt als hij aan alle regels heeft voldaan. De werkgever van iemand die door eigen schuld brandwonden opliep, werd toch een boete van € 12.000 opgelegd.

Het dubbele bedrag moest een bedrijf overmaken voor een Oost-Europees gezin dat als vriendendienst een dag onkruid wiedde. Een Bulgaarse cafébezoeker die de kroegbaas hielp een raam te lappen, kostte uiteindelijk € 8.000 boete. Alledrie de boetes werden door de rechter na jarenlange procedures geschrapt of sterk verlaagd.

Verzacht beleid

MKB-Nederland pleit voor een ander boetebeleid. Volgens leden gaat de inspectie tot het uiterste. Sociale Zaken stelt dat boetes soms wel worden verlaagd of ingetrokken. Het beleid zou de laatste jaren bovendien zijn verzacht. Het boete-minimum van € 6.000 is volgens advocaten in strijd met de rechtspraak. Daarvan zou inmiddels van worden afgeweken als iemand onder het bestaansminimum zakt.

Ook als de boetes volgens de rechter wel terecht zijn, vinden advocaten dat ze te hoog zijn. Gewerkte uren niet goed bijhouden kan tot € 81.000 kosten, illegale arbeid € 8.000 per ontbrekende werkvergunning. Het ministerie stelt dat hoge boetes een afschrikwekkende werking hebben, maar die houden voor de rechter dus lang niet altijd stand.