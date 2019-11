GBNED publiceert ICT Accountancy softwaregids 2020

Onderzoeksbureau GBNED heeft een nieuwe versie van de ICT Accountancy softwaregids uitgebracht. Online software is nu echt de norm, blijkt uit het aanbod van software voor de accountancybranche.

‘Softwareleveranciers die nog niet (volledig) over zijn naar online software, zien we bezig alsnog de inhaalslag te maken’, meldt GBNED. ‘Over 5 jaar (of zelfs langer) zal er echter ook nog lokaal geïnstalleerde software (al dan niet via het outsourcing model) in omloop zijn. Het is dan wel de vraag of accountants- en administratiekantoren daarmee hun cliënten nog efficiënt genoeg kunnen bedienen.’

Nieuw vanaf de uitgave 2020 van de gids is de rubricering van het aanbod van standaard software conform het model van het ICT Accountancy software landschap. De gids bevat ook een matrix waarmee in één oog opslag duidelijk is welke softwareleveranciers standaard software bieden voor de in die rubricering ondergebrachte onderdelen.

De complete ICT Accountancy softwaregids telt het aanbod van meer dan 120 softwareleveranciers en is gratis beschikbaar. Meer informatie en gratis aanvragen ICT Accountancy softwaregids.