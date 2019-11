Koolmees werkt aan oplossing om pensioenkortingen te voorkomen

Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil noodlijdende pensioenfondsen extra tijd geven om de dekkingsgraden op peil te brengen. Daarmee hoopt hij miljoenen euro’s aan pensioenkortingen te voorkomen, meldt BNR.

Koolmees heeft nog een week de tijd voordat hij de Tweede Kamer moet laten weten hoe hij ‘onnodige pensioenkortingen’ wil voorkomen. De Kamer heeft in september unaniem een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat de minister ‘onnodige’ kortingen volgend jaar moet voorkomen. Voor 20 november moet Koolmees aangeven hoe hij dat denkt te gaan doen.

De minister zegt dinsdag zicht op een oplossing te hebben, maar wil eerst nog met verschillende partijen overleggen over de te nemen maatregelen. Volgens BNR gaat het om een ‘pauzeknop’ voor pensioenfondsen.

GroenLinks en PvdA eisen dat minister Koolmees van Sociale Zaken voorkomt dat pensioenen volgend jaar gekort worden. Ze willen dat hij de regels aanpast, anders dreigen ze hun steun voor het pensioenakkoord in te trekken. De Nederlandsche Bank (DNB) wil juist dat fondsen snel korten, om grotere problemen in de toekomst te voorkomen. Ook bij D66 en VVD is uitstel van pensioenkortingen omstreden.

Bron: FD/NOS/BNR