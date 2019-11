‘Grote markt voor overnemen controlewerk kleine kantoren’

Er is een grote markt voor kantoren die met een eigen controlevergunning van de AFM het controlewerk van kleinere kantoren overnemen, schrijft het FD. Aanleiding is de start van TIC Assurance in Zwolle, in navolging van Q-Concepts en Stichting Audit Only.

Het aantal kantoren met een controlevergunning van de AFM is gedaald van 475 in 2010 naar 277 nu. Volgens hoogleraar audit en assurance

Hans Gortemaker is er een grote markt voor spelers als TIC Assurance. ‘Een heleboel kleine kantoren krijgen jaarlijks hooguit één, twee bedrijven met een controleverplichting over de vloer. Voor hen loont het niet om een controlevergunning te hebben. Die ene klant moeten ze dan doorverwijzen, maar dat brengt wel het gevaar met zich mee dat ze hem ook gelijk voor advies kwijtraken.’

Kantoren met hooguit vijf accountants kunnen de belangenverstrengeling tussen advies en controle ‘loskopen’ met de inzet van een zzp’er, zegt mede-initiatiefnemer Jan de Rooy van TIC. Mede daarom staat Novak achter zijn bedrijf: zo kunnen kleinere accountantskantoren advies- en controlewerk onder één dak blijven aanbieden.

Spanningsveld zit in je hoofd

Een kantoor dat een zelfstandige van TIC Assurance inschakelt, betaalt ongeveer 30% van de totale offerteprijs voor advies én controle aan de zelfstandige, aldus het FD. Daarvan gaat een kwart naar TIC. Accountant Antoinette Dijkhuizen, bestuurder bij een klein kantoor dat adviseert en controleert, is nog niet overtuigd van de toegevoegde waarde van TIC en soortgenoten. ‘Het spanningsveld rondom onafhankelijkheid zit in je hoofd. Als je twijfelt of je een klant moet adviseren, moet je de klant gewoon niet aannemen.’

Bron: FD