Gemeenten hebben vragen over hogere ondergrens accountantscontrole

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein, het kennisplatform voor professionals in het sociaal domein, wil dat het landelijke accountantsprotocol voor de Jeugdwet en Wmo wordt aangepast. Aanleiding is de recente verhoging van de omzetgrens, waardoor een grote groep zorgaanbieders geen accountantsverklaring meer hoeft aan te leveren.

Dit kwam naar voren tijdens het webinar ‘De toekomst van het accountantsprotocol’ dat 12 februari plaatsvond. Centraal in het webinar stond de verhoging van de ondergrens voor de verantwoordingsplicht. Die grens is opgetrokken van €125.000 naar €200.000 omzet per domein. Aanbieders die onder die drempel blijven, hoeven geen accountantsverklaring meer af te geven en kunnen volstaan met een bestuursverklaring.

Veel vragen

Volgens het Ketenbureau heeft die wijziging tot veel vragen geleid, met name bij gemeenten. Zij zien een deel van de traditionele zekerheid wegvallen die een accountantsverklaring bood. Vooral gemeenten met veel kleinere, gecontracteerde aanbieders worden hierdoor geraakt.

Zorgen over zekerheid

In het webinar werd benadrukt dat het risico bestaat dat gemeenten zelf aanvullende controlemaatregelen gaan ontwikkelen. Dat kan leiden tot een nieuwe diversiteit aan informatie-uitvragen en verantwoordingsvereisten. Juist die ontwikkeling was tien jaar geleden een belangrijke reden om een uniform accountantsprotocol in te voeren. De organisatoren waarschuwen dat uiteenlopende gemeentelijke controles kunnen resulteren in hogere administratieve lasten voor aanbieders en onduidelijkheid over wat als een gelijkwaardig alternatief geldt.

Nieuwe aanpak

Om die reden wil het Ketenbureau het protocol uitbreiden met een standaardwerkwijze voor aanbieders die onder de omzetgrens vallen. De kernvraag daarbij is hoe gemeenten voldoende zekerheid kunnen verkrijgen over de rechtmatige besteding van middelen zonder accountantsverklaring. De nieuwe versie van het protocol moet gebruikmaken van alternatieve vormen van verantwoording en controle die zich in de praktijk al hebben bewezen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar ervaringen in andere domeinen, zoals de langdurige zorg.

Samenwerking

Voor de herziening zoekt het Ketenbureau nadrukkelijk samenwerking met partijen uit het werkveld. Genoemd worden onder meer gemeenten, aanbieders, accountants, de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook wordt aansluiting gezocht bij initiatieven rond fraudepreventie. De organisatie wil zowel een compacte werkgroep als een bredere klankbordgroep samenstellen. Doel is om voorstellen voor een lichtere en beter uitvoerbare verantwoordingssystematiek gezamenlijk te ontwikkelen en te toetsen.

Verdere verhoging

Tijdens het webinar werd ook vooruitgeblikt op een mogelijke volgende stap. Door wijzigingen in het Uniform Subsidiekader kan de omzetgrens in de toekomst verder stijgen. Een grens van €300.000 wordt daarbij genoemd als reëel scenario, wat de noodzaak tot herziening van het protocol verder vergroot.