NOB wil alternatief zien voor salderingsregeling zonnepanelen

De NOB wil van het kabinet weten hoe het denkt de af te bouwen salderingsregeling voor eigenaren met zonnepanelen te vervangen door een andere subsidie op zonne-energie. Bovendien vraagt de orde van belastingadviseurs zich af waarom een afbouwperiode van acht jaar is gekozen.

Dat blijkt uit de reactie op de internetconsultatie van het wetsvoorstel over het afbouwen van de regeling.

De salderingsregeling voor huiseigenaren met zonnepanelen wordt met ingang van 2023 met 11% per jaar afgebouwd. Het is de bedoeling dat de regeling in 2031 volledig is vervangen door een vergoeding voor de teruggeleverde stroom. De terugverdientermijn voor de aanschaf van zonnepanelen wordt daarmee naar verwachting langer. Over het wetsvoorstel loopt nu een consultatie. Onderdeel is ook dat er een minimumvergoeding komt voor de elektriciteit die door zonnepanelen wordt geleverd.

Geen cijfermatige onderbouwing

De NOB heeft twee vragen over de voorgestelde wetswijziging. Ten eerste vraagt de orde zich af waarom voor een afbouwperiode van acht jaar is gekozen. ‘De terugverdientijd loopt door de omvorming van de salderingsregeling op tot boven de zeven jaar, zo blijkt uit de memorie van toelichting. Dit wordt echter niet onderbouwd met cijfers.’ Ook ontbreekt een koppeling met een reductie in de aanschafprijs van zonnepanelen. ‘Graag zou de orde inzichtelijk gemaakt zien wat het effect van de afbouw van de salderingsregeling is op de terugverdientijd en ook de investeringsbereidheid.’

Alternatief niet duidelijk

Ten tweede vraagt de NOB zich af wat er voor de salderingsregeling in de plaats komt. ‘De benaming van het consultatiewetsvoorstel en alle communicatie hieromtrent doet vermoeden dat een afschaffing van de salderingsregeling gepaard gaat met een nieuwe subsidieregeling voor het kleinschalig opwekken van duurzame energie. De internetconsultatie behelst met het consultatiewetsvoorstel echter alleen de afbouw van de salderingsregeling, maar geen nieuwe regeling. Graag verneemt de orde welke regeling voor de salderingsregeling in de plaats dient te komen en hoe de invoering hiervan zich verhoudt tot de afbouw van de salderingsregeling.’