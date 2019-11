Franchiseformule voor administratiekantoren Finovion heeft het afgelopen kwartaal zes nieuwe kantoren aan de keten toegevoegd. De teller staat nu op 54 deelnemers.

Er zijn nieuwe Finovion-kantoren geopend in Apeldoorn, Enschede, Ouderkerk aan de Amstel, Winterswijk, Amsterdam Zuideramstel en Groesbeek. ‘Tien jaar gelden werd de groei vooral veroorzaakt doordat starters met ruime ervaring in de accountancy zich aansloten. De toegevoegde waarde van het netwerk voor bestaande kantoren was blijkbaar nog te gering. In 2018 en 2019 was echter 69% van de aansluitingen een bestaand kantoor’, aldus commercieel directeur Wichard Hendriks. Die ziet verder de trend dat de omvang van de aansluitende kantoren toeneemt.

Meer personeel en integratie software

Finovion heeft de afgelopen jaren extra geïnvesteerd in personeel op het servicekantoor en heeft alle software in de ICT-straat geïntegreerd. Bestaande kantoren worden zich er volgens Hendriks ook bewust van dat samenwerking met andere kantoren de oplossing is om op termijn nog voldoende bestaansrecht als administratiekantoor te hebben. Finovion wil doorgroeien naar een netwerk van 75 aangesloten administratiekantoren en accountancyspecialisten.