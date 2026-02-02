A&B sluit zich aan bij Finovion Premium

Administratiekantoor A&B Partners uit Amsterdam heeft zich aangesloten bij Finovion Premium, het combinatielabel van Finovion en Banvo.

A&B-oprichter Harald Gravestein wil zijn organisatie het oog op een toekomstige kantooroverdracht klaarstomen voor de volgende fase. “Uniforme werkprocessen, professionele back-up en schaalbaarheid spelen daarbij een centrale rol.” Het uniformiseren van de ICT-omgeving en werkwijze zijn daarbij belangrijk: “Binnen Finovion Premium wordt gewerkt met vaste handleidingen en procedures, wat het kantoor aantrekkelijker maakt voor een toekomstige opvolger.” Tegelijkertijd behoudt A&B Partners zijn zelfstandigheid, aldus Gravestein. Onderdeel van de aansluiting is een overstap van Afas naar Exact Online.

Specifiek voor kleinere kantoren

Gravestein denkt door de aansluiting bij Finovion Premium zijn rol te kunnen verleggen en meer ruimte te hebben voor klanten en advieswerk. Finovion Premium is vorig jaar opgezet door Finovion en Banvo en specifiek gericht op kleinere kantoren die zelfstandig blijven, maar wel willen profiteren van de slagkracht van beide organisaties. Deelnemers hebben de mogelijkheid om 60% van het kantoor tegen een volgens Finovion Premium meer dan marktconforme vergoeding te verkopen, waarbij de eigenaar nog volledig zelfstandig als kantooreigenaar actief blijft.

Op de foto: Merel en Harald Gravestein van A&B Partners met Wichard Hendriks van Finovion (rechts).