Omzet horeca stijgt, volume neemt af

De horeca heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet met 0,2% vergroot vergeleken met het vorige kwartaal, meldt het CBS. Het volume is met 0,3% afgenomen.

Logiesverstrekkers, waaronder hotels en vakantieparken, hebben 0,1% meer omzet geboekt. Bij deze groep is het volume – de omzet na correctie voor prijswijzigingen – sterker gestegen dan de omzet: met 0,3%. Hotels hadden 0,4% meer inkomsten, bij een 0,2% hoger volume. De categorie overige logiesverstrekking, waaronder vakantiehuisjes en kampeerterreinen, kromp 0,9%. Eet- en drinkgelegenheden hebben al vier jaar op rij te maken met een omzetstijging. In het derde kwartaal bedroeg die 0,2%. Met 1,0% ging de omzet van kantines en catering het sterkst omhoog. Het volume bij de eet- en drinkgelegenheden daalde wel: met 0,5%.

Een op vijf verwacht meer omzet

Het vertrouwen van horeca-ondernemers bereikte begin oktober de laagste stand in bijna zes jaar. Inmiddels zegt 35% van de bedrijven last te hebben van personeelstekort: een record. Eind september stonden ruim 23.000 vacatures open. Van de ondernemers in de horeca verwacht 19% volgend jaar meer omzet en 11% denkt te groeien in personeel. Onderling zijn er wel verschillen: bij de logiesverstrekkers denkt 31% dat de omzet gaat stijgen, terwijl bij eet- en drinkgelegenheden 16% uitgaat van een toename van de inkomsten.