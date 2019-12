Relatiegeschenk geven? Hier moet je op letten

Flesje wijn? Ja, lekker! Het is altijd leuk om een cadeau te krijgen. Het geven is soms net zo leuk. Als dat een zakelijk cadeautje is zoals een relatiegeschenk, zit er misschien ook wel een fiscaal tintje aan. Ja, daar moet je tegenwoordig ook al bij nadenken. Wat zijn de do’s en dont’s op dat terrein? In dit artikel zetten we het kort voor je op een rij.

Inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting

In de oude Oort-wetgeving stond er nog een specifiek artikel over relatiegeschenken. Daar was fiscaal niets mee aan de hand, mits de waarde de 50 gulden niet oversteeg. De term ‘relatiegeschenk’ vind je niet meer in de wet. Tegenwoordig is men het er namelijk over eens dat dit onder de term ‘representatiekosten’ is begrepen, tenzij het als reclame- of sponsormateriaal moet worden aangemerkt.

Reclame of sponsoring

De kosten voor reclame of sponsoring kun je op de winst in aftrek brengen, tenzij deze kosten zo buiten proporties zijn, dat geen redelijk denkend ondernemer deze zou maken. Een pen met je bedrijfslogo zal geen enkel probleem vormen, tenzij deze belegd is met goud en diamanten. In de rechtspraak worden geschenken die uitgedeeld worden op beurzen, open dagen en congressen doorgaans als reclamemateriaal gezien.

En een voetbalshirt bedrukt met je bedrijfsnaam die je ter beschikking stelt aan de lokale club is qua aftrekbaarheid ook geen enkel probleem. Geen zorgen om je MVO doelstellingen dus.

Representatie

Valt het relatiegeschenk niet onder reclame of sponsoring? Dan is er waarschijnlijk sprake van representatie. Representatiekosten zijn weliswaar aftrekbaar, maar voor deze kosten geldt een aftrekbeperking van € 4.600 per jaar óf een aftrek van 80% van de gemaakte kosten voor inkomstenbelastingondernemers en 73,5% voor vennootschapsbelastingondernemers.

Zoals altijd blijft het afhankelijk van feiten en omstandigheden, maar ik denk dat je als ervaren fiscalist vooral op je gevoel af moet gaan. Mijn tip is om even goed naar de kassabon te kijken: hoe hoger de waarde van het geschenk, hoe aannemelijker het is dat er een fiscaal probleem zou kunnen ontstaan.

Omzetbelasting

Op het gebied van de omzetbelasting gelden er weer andere regels voor geschenken. De omzetbelasting op reclame of sponsoring is in het algemeen aftrekbaar, mits je klant recht heeft op vooraftrek natuurlijk. Is er sprake van een relatiegeschenk, dan geldt er mogelijk een aftrekbeperking. Deze aftrekbeperking komt aan de orde als er aan de twee volgende voorwaarden wordt voldaan:

Wanneer de ontvanger het relatiegeschenk zelf had gekocht, had hij minder dan 30% omzetbelasting kunnen aftrekken (denk aan een particulier) ÉN Je hebt deze ontvanger in dit jaar al meer dan €227,- exclusief btw aan giften, relatiegeschenken of personeelsvoorzieningen gegeven.

Geef je regelmatig relatiegeschenken aan personen of bedrijven die niet alle omzetbelasting kunnen aftrekken? Dan is het dus belangrijk om bij te houden hoeveel je dat jaar precies aan wie hebt gegeven.

Giften aan personeel

Op geschenken aan het personeel is het BUA van toepassing (Besluit Uitsluiting Aftrek) voor de btw. Globaal gezien is er niks aan de hand zolang je onder de €227,- per persoon blijft. Onder dit bedrag valt niet alleen het kerstgeschenk, maar ook de kosten van een personeelsfeest, diners voor werknemers en andere ‘giften’. Lees hier meer over de BUA.

Tip: per 1 januari wordt de nieuwe KOR ingevoerd. Dit kan consequenties hebben voor de aftrekbaarheid van je relatiegeschenken, aangezien je de btw niet meer kunt aftrekken onder de nieuwe KOR.

Samenvatting en conclusie

Hoewel het leuk is om te geven, is het verstandig om na te denken over de waarde van je geschenk en de mogelijk fiscale consequenties die daar aan verbonden zijn. Kijk allereerst of het geschenk aangemerkt kan worden als reclame of sponsoring. Zo niet, dan loop je tegen diverse aftrekbeperkingen aan. Bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting is het relevant hoeveel je in totaal per jaar uitgeeft, bij de omzetbelasting is het daarnaast ook nog relevant of de ontvanger recht op vooraftrek heeft.

Dit artikel werd geschreven door Heleen Elbert voor Twinfield.

Bron: https://blogs.taxnl.wolterskluwer.com/deonlineaccountant/relatiegeschenk-geven

