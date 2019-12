Energiemarkt laat ZZP’ers met rust

Kleine ondernemers, onder wie veel ZZP’ers, hebben veel minder last van opdringerige energieleveranciers die telefonisch een zakelijk contract willen slijten. Dat meldt mededingingsautoriteit ACM. Die heeft begin dit jaar onderzoek gedaan en energieleveranciers aangesproken.

De ACM was het onderzoek gestart na tal van meldingen van ZZP’ers die vanaf hun woonadres werken. Die werden verleid om een energiecontract met zakelijke voorwaarden af te sluiten op hun woonadres, terwijl zij recht hebben op een energiecontract voor consumenten. ‘In dit geval handelen deze ondernemers als consumenten. Ze hebben dan een betere bescherming, bijvoorbeeld bedenktijd en lagere opzegvergoedingen. De Kamer van Koophandel kreeg begin 2019 nog 300 klachten per maand van ondernemers die voor hun woonhuis energie afnemen en vooral privé gebruiken. In de loop van het jaar is dit aantal klachten afgenomen naar 50 per maand. Ook uit een nacontrole van de ACM blijkt deze sterke daling.’

Energieaanbieders gewaarschuwd

Eerder bleek dat het telefonisch benaderen van ZZP’ers met zakelijke aanbiedingen niet altijd eerlijk gebeurt. Zo was vaak sprake van het aanbieden van contracten voor grote zakelijke gebruikers en boetes bij tussentijds overstappen werden niet vermeld. Bedrijven kunnen bij overtreding een last onder dwangsom krijgen of boetes tot € 900.000 of 1% van de omzet. De ACM heeft begin 2019 een brief aan alle energieleveranciers gestuurd met de waarschuwing om de juiste voorwaarden te bieden aan kleine ondernemers op hun woonadres. ‘Energieleveranciers zijn sindsdien duidelijk bezig hun werkwijze aan te passen.’