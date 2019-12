Ondernemer laat zonnepanelen links liggen door dure verzekering

Bedrijven zien af van het laten plaatsen van zonnepanelen omdat de verzekering ervan steeds duurder wordt. Dat schrijft het FD na eigen onderzoek. Verzekeraars zien de brandschade door zonnepanelen stijgen en verhogen daarom de premie. Sommige aanbieders stoppen helemaal met verzekeren. Zowel verzekeraars als installateurs pleiten voor meer regelgeving.

Een bedrijf met een groot pand en een dak van een hectare moet ongeveer een half miljoen euro neertellen voor zonnepanelen. Die konden vorig jaar nog voor € 1.250 worden verzekerd, maar nu is de premie bij sommige verzekeraars al verdubbeld. Ook komt het voor dat verzekeraars geen opstalverzekering willen afsluiten voor bedrijven die zonnepanelen op het dak hebben. Branchevereniging Holland Solar vreest voor de toekomst van de sector. Vorig jaar brak 23 keer brand uit door zonnepanelen, terwijl er bijna een miljoen daken van zijn voorzien. De reactie van de verzekeraars is daarom niet proportioneel, vindt Holland Solar.

Verkeerd aangelegd

Het Verbond van Verzekeraars wijst erop dat zonnepanelen vaak verkeerd worden aangelegd en vindt dat de voorlichting over en regelgeving voor zonnepanelen beter moet. ‘Er is nog veel onkunde in de markt. Wat ons betreft is er onvoldoende regelgeving op dit moment. Als panelen op een verkeerde manier gemonteerd worden, is het brandrisico groot.’ Holland Solar is het daarmee eens en pleit voor een verplichte opleiding voor alle zonnestroominstallateurs, certificering voor installatiebedrijven en doeltreffende inspecties. Volgens risicoadviseur Aon vragen verzekeraars vaak om extra preventieve maatregelen, zoals betere dakisolatie onder de panelen. Ook dat kost geld.

Particulieren

Hoe het staat met de verzekering van zonnepanelen op woonhuizen is niet bekend. Die hoeven niet apart verzekerd te worden. Vereniging Eigen Huis onderzoekt of de panelen nog steeds voor een kleine extra premie onder de bestaande woonhuisverzekering vallen. Volgens vakblad Solar Magazine hebben enkele grote verzekeraars besloten om onzichtbare schade door bijvoorbeeld hagelbuien aan zonnepanelen via woonhuisverzekeringen niet meer te vergoeden.

Bron: FD