Rabobank kijkt naar tariefverhoging bij klanten met hoog witwasrisico

Zakelijke klanten in een sector met een hoog risico op witwassen gaan bij Rabobank mogelijk hogere tarieven betalen dan andere klanten. Voor enkele bedrijven in de trustsector doet de bank dit al. Rabobank onderzoekt momenteel of dat ook bij andere zakelijke klanten wenselijk is, meldt de NOS.

Meer uren

Risicovollere klanten in bijvoorbeeld het betaald voetbal en dealers in tweedehandsauto’s worden meer gecontroleerd en in dat soort controles gaan dan ook veel uren zitten. ‘De tarieven moeten in balans zijn met de dienstverlening’, zegt Eiso Bos, die verantwoordelijk is voor het klantonderzoek bij Rabobank. Hoeveel hoger de tarieven voor zulke klanten zijn is afhankelijk van de specifieke situatie, daarover wil de bank niets kwijt.

Risicoprofielen

Een nieuwe klant bij Rabobank kan in drie risicoprofielen worden ingedeeld: laag, gemiddeld en hoog. Bij klanten in de middengroep moet eens in de drie jaar een hercontrole plaatsvinden. Bij een klant met een hoog risicoprofiel is dat eens per jaar.

Bron: NOS