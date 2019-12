Wetsvoorstel UBO-register aangenomen, Kamer regelt extra waarborgen

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat invoering van het UBO-register vanaf 2020 mogelijk maakt. Alleen de PVV stemde tegen. De Kamer nam ook een amendement aan waarin wordt geregeld dat er extra waarborgen in de toegang tot het UBO-register worden ingebouwd.Daarmee wordt volgens indieners Van der Linde (VVD), Ronnes (CDA) en Bruins (Christenunie) de veiligheid en privacy van uiteindelijk belanghebbenden vergroot.

In het amendement wordt geregeld dat bij een verzoek om gegevens een voldoende betrouwbaar identificatiemiddel door de verzoeker wordt gebruikt. De bij de identificatie gebruikte persoonsgegevens van de verzoeker worden geregistreerd, waarbij ook het burgerservicenummer kan worden opgenomen. Op verzoek wordt bovendien aan een uiteindelijk belanghebbende inzicht worden gegeven in het aantal keer dat gegevens zijn verstrekt, met uitzondering van verstrekkingen aan de Financiële inlichtingen eenheid en aan bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 28, tweede lid.

Criminaliteit

‘Wanneer het UBO-register goed wordt uitgevoerd kan dit bijdragen aan het bestrijden van criminaliteit, wordt het slecht uitgevoerd dan wordt de basis geschept voor meer criminaliteit’, lichten de drie hun voorstel toe. ‘De indieners van het amendement vinden het van belang dat in de wet wordt geborgd dat toegang tot het register alleen wordt geboden aan personen die zich vooraf hebben geïdentificeerd. Tevens vinden de indieners het van belang dat de uiteindelijke belanghebbenden zelf inzicht hebben hoe vaak ze zijn opgezocht in dit register, behoudens de verstrekkingen aan onder andere opsporingsinstanties. Daarnaast worden de bevoegde autoriteiten in staat gesteld na te gaan welke individuen bepaalde gegevens hebben bekeken in het register.’

Evaluatie

Bij de aangenomen moties was onder anderen een voorstel van Tweede Kamerleden Ronnes (CDA) en Bruins (Christenunie) waarin de regering wordt verzocht na één jaar en na vier jaar na de vulling van het UBO-register een evaluatie van de impact op de privacy van de uiteindelijk belanghebbenden uit te voeren.

