Interimsoap NBA noopt NBA-bestuur tot zelfreflectie

Eindelijk- voorspelbaar – neemt de NBA afscheid van haar interimbestuurder. Ongetwijfeld een juiste afweging. Maar nog niet het einde van de soap. Immers het is geen afscheid in goed overleg. Het is een vechtscheiding. Dus niks mediation, maar een head on clash op het dorpsplein. Publiek verdeeld in twee kampen? Dat denk ik niet. Los van de juridische uitkomst van het door interimmer Mannak aangekondigde bezwaar, vermoed ik niet echt dat hij – in ieder geval publicitair – iets gaat winnen.

Collectieve schade

Wel wordt de collectieve schade groter. Interimmer gaat uitleggen dat hij toch best wel het idee ‘side letter’ mag opperen? Dat hij nooit hoe en waar dan ook iets verborgen heeft gehouden, dat zijn handelen binnen de NBA verantwoord was, dat hij over de periode voor zijn aantreden en sowieso – toch nooit iets substantieels verzwegen heeft. Kortom we krijgen een duel over de details.

Vrijdag de 13e

Gelukkig gaat het in het op vrijdag de 13e december gepubliceerde stuk van het NBA-bestuur over meer dan Mannak. Dat is een goed teken. Het begin van zelfreflectie krijgt een plek. Het bestuur:

laat de governance doorlichten op ‘verenigbaarheid van de taken van besturen en toezicht houden’,

wil een betere structuur voor informatiedeling binnen en naar het bestuur,

wil reflectie binnen bestuursvergadering op directiebesluiten,

wil een commissie die kijkt naar het beloningsbeleid binnen de NBA,

wil een evaluatie en aanscherping van inkoop, aanbesteding en wervingsbeleid,

wil een evaluatie aansturing NBA-bureau.

NBA kiest gelukkig ook voor zelfreflectie

Issues die in de context van de huidige NBA-bestuurssoap m.i. echt wel relevant zijn. Het betekent dat het huidige bestuur toch echt op zoek wil naar de grotere vragen achter de verwikkelingen van de afgelopen maanden. Die grote vraag is: hoe kon het gebeuren dat je als NBA op een dergelijke glijbaan terecht bent gekomen en naar beneden dondert? Wat is nu je profiel van een bestuurder/directeur van een organisatie met een belangrijke publieke taak? Een organisatie en een beroepsgroep die behoorlijk onder het maatschappelijk vergrootglas ligt en waar zaken als integriteit, vertrouwen, reputatie, wat-kan-wel, wat-kan-niet, WNT, enz. toch een extra maat mee moeten krijgen. Een organisatie waar de vraag of iets mag en kan automatisch gekoppeld moet zijn aan de vraag: is het goed?

Ik ben benieuwd naar de uitkomsten en vind het een goede zaak dat het bestuur van de NBA hier zelf mee komt en zich daarmee ook kwetsbaar durft op te stellen.

Frans Heitling