Countus niet aansprakelijk voor vermeende miljoenenschade

In een slepende zaak met een voormalige klant is Countus accountants + adviseurs B.V. uit Zwolle in hoger beroep vrijgesproken van wanprestaties. Tegen de accountantsgroep was een schadevergoeding van 1,6 miljoen euro geëist.

Windmolen

De voormalige klant, een akkerbouwer, sprak op 1 oktober 2000 met Countus over problemen met een bankfinanciering. Die bank dreigde met executie, omdat de akkerbouwer fl. 300.000 diende af te lossen. Hij was hier niet toe in staat. Countus en haar klant spraken over het laten plaatsen van een windturbine. Eind 2000 sloot de boer een overeenkomst met een leverancier van windturbines vanuit de overtuiging dat inkomsten uit dit contract hem in staat zouden stellen zijn lening bij de bank af te lossen.

Procedure

In 2002 bleek de akkerbouwer facturen van Countus niet te hebben betaald, omdat de accountant toerekenbaar tekort zou zijn geschoten in de nakoming van haar verplichtingen. Zo zouden er onjuiste adviezen over het plaatsen van een windturbine zijn gegeven. Zo was de boer niet gewezen op de fiscale consequenties van het ‘opstalrecht met retributie’ op basis waarvan hij de windturbine had laten plaatsen. Was de boer hiervan op de hoogte geweest, dan had hij hiermee rekening kunnen houden in de contractbesprekingen met de leverancier. In dat geval had hij een veel hoger rendement kunnen maken, aldus de voormalige klant van Countus, die derhalve een fikse schadevergoeding van zijn accountant eiste.

1,6 miljoen euro

Op 17 december 2013 stelde het Hof in Arnhem de akkerbouwer op dit punt in het gelijk. Countus betaalde haar voormalige klant circa €6500 als voorschot. De akkerbouwer eiste ruim 1,6 miljoen euro schadevergoeding van zijn voormalige accountant. Dit bedrag was gebaseerd op een berekening van gederfde inkomsten als gevolg van het onjuiste fiscale advies. Op 14 juni 2017 wees de rechtbank die claim echter af. De akkerbouwer ging tegen dit vonnis in hoger beroep. Het Gerechtshof Arnhem/Leeuwarden heeft op 7 januari 2020 uitspraak gedaan.

Beter contract?

Het draait in deze zaak om de vraag of de akkerbouwer, met beter advies over de fiscale consequenties, inderdaad een veel beter contract met de windturbineleverancier had kunnen afdwingen. Is dat het geval, dan kan aannemelijk worden gemaakt dat de akkerbouwer door zijn accountant financieel gedupeerd raakte. Het Hof oordeelt dat de boer in acute financiële problemen verkeerde en op het randje van een faillissement verkeerde. Zijn onderhandelingspositie was, zowel ten aanzien van de huisbankier, de turbineleverancier en andere investeerders, slecht.

Schade niet bewezen

Bovendien meent het Hof dat het contract met de windturbineleverancier ‘marktconform’ was en dat de akkerbouwer niet heeft kunnen aantonen dat hij, met beter advies, een aanzienlijk lucratievere deal had kunnen afsluiten. Mede hierom heeft het Hof de grieven van de akkerbouwen afgewezen. Countus hoeft zijn voormalige klant dus geen 1,6 miljoen euro aan schadevergoeding te betalen.

Countus accountants + adviseurs is onderdeel van de Countus Groep, een groep zelfstandige bedrijven met in totaal zo’n 530 medewerkers verdeeld over 23 vestigingen.

Het vonnis is hier te lezen.