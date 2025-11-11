Personalia | Serge Evers en Barbara Majoor bestuurders bij Countus

Eind vorig jaar stapte de raad van bestuur, bestaande uit Bob Seemann en Dijan Bruins, op. Richard Bot vervulde sindsdien tijdelijk de rol van interim-CEO.

Roelie Lubbers-Hilbrands, voorzitter van de RvC: ‘De RvC is verheugd met de benoeming van deze twee nieuwe bestuursleden en heeft alle vertrouwen in complementering van het drietal op korte termijn.’

Interim CEO Richard Bot: ‘Met deze vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur bouwen we voort op de ingezette koers. Samen met alle collega’s werken we aan een organisatie waarin uniformiteit, innovatie en verbinding zorgen voor kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.’ De RvB bouwt voort aan het in 2024 gestarte programma ‘Eén Countus’, waarin groei, professionalisering en digitalisering centraal staan.

drs. Serge Evers MBA – CEO

Serge Evers is 53 jaar en woont in Hoogeveen. Evers brengt ruime ervaring mee uit leidinggevende functies bij Vrieling Adviesgroep, DAS, De Haan, Unigarant en Yarden. ‘Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan één sterke Countus Groep. Een organisatie waarin vakmanschap, samenwerking en vernieuwingskracht zorgen voor groei, kwaliteit en werkplezier.’

prof. dr. Barbara Majoor RA –CQO