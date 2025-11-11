Personalia | Serge Evers en Barbara Majoor bestuurders bij Countus

Eind vorig jaar stapte de raad van bestuur, bestaande uit Bob Seemann en Dijan Bruins, op. Richard Bot vervulde sindsdien tijdelijk de rol van interim-CEO.
Roelie Lubbers-Hilbrands, voorzitter van de RvC: ‘De RvC is verheugd met de benoeming van deze twee nieuwe bestuursleden en heeft alle vertrouwen in complementering van het drietal op korte termijn.’
Interim CEO Richard Bot: ‘Met deze vernieuwde samenstelling van de Raad van Bestuur bouwen we voort op de ingezette koers. Samen met alle collega’s werken we aan een organisatie waarin uniformiteit, innovatie en verbinding zorgen voor kwaliteit, wendbaarheid en werkplezier.’ De RvB bouwt voort aan het in 2024 gestarte programma ‘Eén Countus’, waarin groei, professionalisering en digitalisering centraal staan.
drs. Serge Evers MBA – CEO
Serge Evers is 53 jaar en woont in Hoogeveen. Evers brengt ruime ervaring mee uit leidinggevende functies bij Vrieling Adviesgroep, DAS, De Haan, Unigarant en Yarden. ‘Ik kijk ernaar uit om samen verder te bouwen aan één sterke Countus Groep. Een organisatie waarin vakmanschap, samenwerking en vernieuwingskracht zorgen voor groei, kwaliteit en werkplezier.’
prof. dr. Barbara Majoor RA –CQO
Barbara Majoor is 60 jaar en woont in Maartensdijk. Zij is hoogleraar Accountancy aan Nyenrode Business Universiteit, waar zij deel uitmaakt van het Faculty Expertisecenter Accounting, Auditing & Control. Haar onderzoek richt zich op controlekwaliteit, ethiek en gedragsaspecten in het controleproces. De afgelopen 4 jaar heeft zij deel uitgemaakt van het College van Bestuur en tevens Rector Magnificus. Majoor begon haar loopbaan als partner bij KPMG en later Deloitte, en is ruim 10 jaar verbonden geweest aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als specialist. ‘Ik voel mij sterk betrokken bij de ambities van het één Countus programma en zet me graag in, om tezamen met de collega’s aan duurzame kwaliteit en innovatie van de dienstverlening van de Countus Groep te werken.’
