Meer bedrijven failliet in 2019

Vorig jaar zijn 3.208 bedrijven failliet verklaard. Dat is 2% meer dan in 2018, toen over 3.145 ondernemingen het faillissement werd uitgesproken. Het is voor het eerst na 2013 dat het aantal weer iets is toegenomen, meldt het CBS.

Na een piek in mei 2013 ging het aantal faillissementen omlaag, tot in september 2017. Daarna was de trend redelijk vlak; in september 2018 stond het aantal omgevallen ondernemingen op het laagste niveau sinds 2001. Tussen 2013 en 2018 daalde het aantal faillissementen in totaal met 62%. Sindsdien wisselen dalingen en stijgingen elkaar af. Hoewel er sprake is van een toename, is het aantal faillissementen in 2019 nog altijd het op een na laagste aantal van deze eeuw.

Zakelijke dienstverlening

De grootste toename is zichtbaar in de specialistische zakelijke dienstverlening, waar ook de accountancy toe behoort. Het aantal uitgesproken faillissementen nam in die categorie toe van 317 in 2018 naar 396 in 2019. Ook in relatieve zin is de stijging het sterkst in de specialistische zakelijke dienstverlening: 25%. Accountantskantoren onttrekken zich aan de stijgende trend in hun sector: vorig jaar gingen er vijf failliet. Dat is een halvering ten opzichte van 2018.

Behalve in de zakelijke dienstverlening gingen in de handel, de sector verhuur en overige zakelijke diensten, de zorg en de sector verhuur en handel van onroerend goed meer bedrijven failliet. De handel is traditiegetrouw koploper, in 2019 met 730 faillissementen. Dat is 43 meer dan in 2018.

Verschillen per provincie

In twee van de drie provincies zijn meer faillissementen uitgesproken in 2019. Gelderland boekte de grootste stijging: daar werd 44 keer vaker een faillissementsaanvraag gehonoreerd. Relatief gezien was de stijging het grootst in Zeeland met 34%. In Zuid- en Noord-Holland werden juist minder bedrijven failliet verklaard; Noord-Brabant, dat samen met de twee Hollandse provincies de meeste bedrijven telt, zag 11 bedrijven meer failliet gaan.