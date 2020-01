Branche houdt kaken op elkaar na hard MCA-rapport

Van de Big4 reageert alleen PwC publiekelijk op het snoeiharde MCA-rapport van 14 januari. EY, Deloitte en KPMG lijken over te gaan tot de orde van de dag. Ook de Next5 hult zich in stilzwijgen.

Geen reactie

‘We willen ernaar toe dat we ophouden met defensief overkomen en met in onszelf gekeerd te zijn’, citeert het MCA-rapport ‘Spiegel voor accountancysector’ iemand van een Big4-kantoor. Dat mooie woorden nog niet lang niet altijd in daden worden omgezet, blijkt uit de publieke reacties van de Big4 op het snoeiharde onderzoek dat op 14 januari werd gepresenteerd. Die reacties zijn er namelijk niet.

PWC uitzondering

Met één uitzondering. PWC publiceert een korte verklaring op haar website. Daarin schrijft het kantoor: ‘In de afgelopen jaren hebben wij diverse maatregelen getroffen om onze cultuur te veranderen en de kwaliteit van onze controles verder te verbeteren. Wij zijn trots op de stappen die wij gezet hebben en herkennen ons in het beeld van de MCA dat de sector er beter voor staat dan in 2015. Tegelijkertijd vinden ook wij dat wij er nog niet zijn. Het verbeterproces vraagt om een lange adem, doorzettingsvermogen en discipline. Hier gaan wij onverminderd mee door en nemen het rapport van de MCA daarin mee.’ De toon van het rapport noemt PWC ‘kritisch’ en passend bij de uitdagingen van de sector.

Rest4

Op de websites van EY, KPMG en Deloitte is niets te vinden over het kritische MCA-rapport. Bert Albers, Audit & Assurance business leader van Deloitte, mailt desgevraagd: ‘Het rapport van de Monitoring Commissie Accountancy is een grondige analyse en stelt een aantal maatregelen voor de accountantssector voor. We gaan deze aanbevelingen bestuderen en zijn daarnaast in afwachting van het rapport van de Commissie Toekomst Accountancy dat over enkele weken wordt verwacht. Beide rapporten leveren een constructieve bijdrage aan de algehele kwaliteitsverbetering van de sector.’ Ook laat EY laat na een verzoek van Accountancy Vanmorgen van zich horen: ‘We brengen graag onze dank over aan de commissieleden voor hun harde werk,’ mailt een woordvoerder. ‘Momenteel zijn we bezig om het rapport te lezen en te doorgronden. We wachten belangstellend op het CTA rapport en zullen dan onze conclusies trekken.’ KPMG laat bij monde van een woordvoerder weten niet op het MCA-rapport te willen reageren.

Next5

Bij de Next5 (BDO, Flynth, Baker Tilly, accon avm, Mazars) zoek je vergeefs naar een reactie op het rapport. De MCA vindt dat BDO het goed doet, maar kraakt harde noten over de andere kantoren in de subtop. De Big4 is in de regel verder in het veranderingsproces dan de Next5, aldus de monitoringscommissie. Het zou interessant geweest zijn om te vernemen hoe de aanbevelingen van de MCA bij de Next5 zijn geland, maar de kantoren willen hun ideeën daarover kennelijk intern houden.

