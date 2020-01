Meer dan 3 miljard contactloze betalingen in 2019

Vorig jaar zijn 3,04 miljard contactloze betalingen aan Nederlandse kassa’s uitgevoerd voor een totaalbedrag van 51,3 miljard euro, blijkt uit de jaarcijfers 2019 van Betaalvereniging Nederland. In totaal werden er 4,74 miljard elektronische betalingen aan de toonbank uitgevoerd (voor 119 miljard euro), 10 procent meer dan een jaar eerder. Aan het slot van het jaar was 69 procent van alle elektronische betalingen aan de kassa contactloos. Een jaar eerder was dat nog 56 procent. Inmiddels wordt 10 procent van de contactloze betalingen met een smartphone of zogeheten wearable afgerekend.

“Contactloos betalen is in korte tijd een doorslaand succes geworden: goedkoop voor ondernemers en snel en makkelijk voor consumenten,” constateert directeur Piet Mallekoote van de Betaalvereniging. “Consumenten hebben bovendien steeds meer vertrouwen in de veiligheid van contactloos betalen.”

Het aandeel betalingen met bankpassen, creditkaarten, smartphones en wearables aan de kassa liep in 2019 op tot 67 procent, van 63 procent in 2018. Retourpinnen aan de kassa is afgelopen jaar ook sterk toegenomen, met ruim 44 procent ten opzichte van 2018, naar 6,16 miljoen transacties, voor 310 miljoen euro.

Meer dan 200 miljoen Instant Payments

Vanaf de uitrol van Instant Payments in de loop van 2019, werden 201 miljoen onmiddellijke overboekingen verwerkt. Bijna alle gewone enkelvoudige binnenlandse overboekingen via internetbankieren of mobiel bankieren zijn inmiddels Instant Payments en staan binnen enkele seconden op de betaalrekening van de ontvanger. Instant Payments worden ook ‘s nachts, in het weekend en op feestdagen razendsnel uitgevoerd en ook als de ontvanger bij een andere bank dan de verzender zit.

Bron: Betaalvereniging Nederland