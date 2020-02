Weduwe dient 17 klachten in tegen accountant

De Accountantskamer heeft zich op 3 februari gebogen over een reeks aan klachten tegen een accountant. De zaak draaide om contante geldopnames uit een holding, mogelijk plichtsverzuim van de accountant en een tragisch overlijden.

Groot drama

Achter de altijd keurig geformuleerde beslissingen van de Accountantskamer schemert soms een werkelijkheid door die een groot drama verraadt. Op maandag 3 februari betrof het weer eens zo’n zaak.

Ruim 6 ton contact opgenomen

De eigenaar van een holding deed in 2014 en 2015 veel contante geldopnamen ten laste van de bankrekening van de holding. Medio 2015 bedroeg zijn schuld aan de holding al ruim 625 duizend euro. Toen de accountant informeerde naar het hoe en waarom, luidde het antwoord dat het leningen betrof die in 2015 zouden worden terugbetaald. Waar het contante geld voor gebruikt werd, wilde of kon de eigenaar de accountant niet vertellen.

Suicide

Op 4 januari 2016 maakte de eigenaar een einde aan zijn leven. Alle zakelijke bankrekeningen waren toen leeg. In de laatste maanden van 2015 bleek er nog voor bijna twee ton uit de holding te zijn gehaald. De politie deed onderzoek maar vond geen aanwijzingen voor afpersing of strafbare feiten.

17 klachten

Volgens de weduwe van de ondernemer heeft de accountant gehandeld in strijd met de voor haar geldende gedrags- en beroepsregels. Bij de Accountantskamer diende ze een lijst in met 17 concrete klachten. Zo zou de accountant onvoldoende hebben gewaarschuwd tegen de steeds verder oplopende schuld en de mogelijkheid dat de eigenaar zich aan fraude en onwettelijk handelen schuldig maakte. Ook zouden de contante opnames onjuist in de jaarrekening zijn verwerkt en zou de accountant een onvoldoende professioneel-kritische blik hebben gehad. Zo had zij de contante geldopnamen, aldus de weduwe, moeten melden bij FIU-Nederland.

Ongegrond

De Accountantskamer vindt alle aanklachten echter ongegrond. Zo is de eigenaar van de holding wel degelijk uitvoerig gewaarschuwd voor de contante geldopnames. Ook heeft zij om bankafschriften en andere informatie gevraagd. De jaarrekeningen zijn conform de regels opgesteld. Op basis van objectieve criteria gold er geen meldingsplicht bij FIU-Nederland en waren er ook geen subjectieve criteria. In dat geval moet er immers een verdenking van witwassen of terrorismefinanciering zijn, en die verdenking bestond niet. De weduwe kan nog tot 9 maart in beroep tegen dit oordeel.