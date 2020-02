Door slimmer te werken rij ik op kop

Administratieve processen vergemakkelijken met innovatieve technieken, klanten inzicht geven met met de beste softwareoplossingen en altijd de laatste trainingen kunnen volgen om up to date te blijven. Dat is slimmer werken bij DRV. Tim van Wordragen is daar als IT Consultant dagelijks mee bezig.

‘Ik werkte eerst als assistent accountant op de samenstelpraktijk bij DRV in Hellevoetsluis. Dat was onder andere administraties boeken, aangiftes doen en jaarrekeningen opstellen. Maar als we een nieuwe koppeling aan de administratie konden toevoegen, bijvoorbeeld met de bank om betalingen van facturen te automatiseren, wilde ik daar altijd meer van weten. Mijn interesse heeft dus eigenlijk vanaf het begin al bij de automatisering en IT gelegen.’

Dat had de directie in Hellevoetsluis ook in de gaten. Daarom werd Tim gevraagd voor IT Consultancy: een nieuw team dat klanten nóg beter helpt met het behalen van hun doelen door slimmer te werken. Zo adviseren ze over en begeleiden ze klanten bij het automatiseren en slimmer inrichten van processen. ‘Ik ben van begin tot eind betrokken bij die ontwikkeling en moet daarvoor meerdere rollen aannemen. Die afwisseling maakt het werk nog leuker.

Van advies tot implementatie

In het begin van het traject zit ik aan tafel als adviseur. Soms weten klanten al heel precies met welk systeem ze willen werken. In andere gevallen is hun wens nog wat algemener en bepalen we eerst samen het doel van de gewenste automatisering: tijd besparen op administratieve handelingen of beter inzicht hebben in specifieke processen en cijfers zodat ze daar op kunnen sturen. Vervolgens inventariseren we de mogelijkheden en doe ik een aantal concrete voorstellen. Ik moet daarbij goed uitleggen wat de systemen inhouden en waarom ze zo handig zijn. Dus daarbij trek ik eigenlijk een beetje een salesjasje aan.

Als de wensen en behoeften van de klant duidelijk zijn, vorm ik de opdracht. Dan pak ik de rol van projectleider. En als er uiteindelijk een akkoord komt, kruip ik in de uitvoerende rol om de nieuwe systemen in te richten en te implementeren. Ik krijg veel waardering van de klant: ze zijn vaak dolenthousiast over de automatisering die ik voor hen heb toegepast.’

Financiële en technische kennis in huis

Het helpt hen namelijk om veel sneller en beter te werken. Om processen te versoepelen, de bedrijfsresultaten inzichtelijker te maken en op basis daarvan weloverwogen te handelen. En ook bij dat laatste deel staat DRV de klant bij. ‘We hebben behalve de technische ook de financiële kennis in huis. De cijfers die uit de nieuwe systemen naar voren komen, kunnen we duiden. We kunnen precies aangeven wat ze betekenen voor het bedrijf en adviseren over vervolgstappen.

Dat is net een extra stap die wij als DRV kunnen zetten. En dat is ook echt wat de klant wil en steeds vaker verwacht. Dat vond ik in het begin nog wel eens spannend. Dan zat ik opeens met directieleden aan tafel en moest ik hen gaan vertellen wat er beter kon en hoe ze dat konden aanpakken. Dat voelde wel een beetje alsof ik in het diepe werd gegooid. Maar daar heb ik ook veel van geleerd.’

Ruimte en aandacht voor ontwikkeling

En helemaal onbeslagen ten ijs kwam Tim niet. ‘DRV biedt goede ondersteuning om ervoor te zorgen dat onze kennis en kunde op niveau is en blijft. Ik doe cursussen voor de software van Exact, trainingen van Speedbooks en als het nodig is ook van andere pakketten. Als er een update is, worden we met zijn allen bij elkaar gezet. Zodat we weten wat we kunnen verwachten en hoe we nieuwe functies kunnen gebruiken. We zitten dus dicht bij het vuur.

De kansen die ik krijg in dat stukje opleiding, bijscholing en ontwikkeling zijn voor mij een belangrijke reden om voor DRV te kiezen als werkgever. Niemand wordt als IT Consultant geboren, maar door de juiste ondersteuning kan ik op kop rijden in mijn werk. En als ik een idee heb, is er ook ruimte om daar iets mee te doen. Bij DRV heb ik het gevoel dat er naar me wordt geluisterd, en dat ik niet alleen een poppetje ben dat ergens heel hard mag werken om geld te verdienen voor het bedrijf.’