Teamwork is de werkwijze bij DRV

Dat teamwork in het DNA van DRV’ers zit, daar kan Jorrit op den Dries (23) over meepraten. Sinds twee jaar werkt hij als Gevorderd Controleassistent voor de kantoren Terneuzen, Goes, Middelburg en Roosendaal. ‘Het werken met verschillende vestigingen vind ik een groot pluspunt van onze organisatie.’

‘Als Gevorderd Controleassistent werk ik in Goes. Samen met de kantoren Terneuzen, Goes en Middelburg vormen we één controleteam. Eigenlijk werken we constant samen. Een controleopdracht bij een klant is veel werk. Dat kun je niet alleen. Daarom gaan we altijd met een team van een man of vijf. Elke week zit ik weer bij een andere klant, met steeds andere collega’s. Zo leer ik veel mensen in de organisatie en hun expertise kennen.

Behalve in Zeeland ben ik ook vaak te vinden op vestiging Roosendaal. Een tijdje terug deed ik er een opdracht voor Controleleider Rick van Nispen. Hij heeft interessante klanten in zijn portefeuille, zoals een grote bouwonderneming met complexe projecten en een voetbalclub. Ik voetbal zelf ook! De samenwerking verliep goed en ik leerde veel van Rick. Daarom vroeg ik of ik hem vaker mocht helpen. Nu vraagt hij mij soms mee naar zijn klanten. Elkaar helpen, dat is typisch DRV.

Makkelijk binnenlopen

Inmiddels werk ik twee jaar bij DRV. Na drie stages voor mijn hbo-opleiding Accountancy kreeg ik een contract als Controleassistent. Ik wilde hier graag aan de slag. Een van de belangrijkste redenen was dat ik de bedrijfscultuur prettig vind. Zoiets merk je meteen. Bijvoorbeeld hoe je geholpen wordt als je iets vraagt. Of omdat je gemakkelijk bij een senior medewerker kunt binnenlopen zonder dat je raar wordt aangekeken

Nu ik Gevorderd Controleassistent ben, mag ik ook zelf assistenten begeleiden. Vaak gaan dezelfde assistenten mee. Zo weet ik sneller wat hun sterke kanten en hun ontwikkelpunten zijn en kan ik ze beter aansturen. Maar je leert elkaar ook als mens beter kennen: karakter, hobby’s, privéleven bepalen ook de samenwerking. Als je elkaar kent werkt het gewoon een stuk prettiger.

Meer dan werk alleen

Bij DRV wordt veel buiten werktijd om georganiseerd. Je kunt aan allerlei sportevenementen meedoen, zoals hardloopwedstrijden en voetbaltoernooien. Deze zomer hadden we een opleidingsdag voor alle collega’s van de controleafdeling. En morgen hebben we bijvoorbeeld weer een borrel. Zo leer je je collega’s ook op een andere manier kennen. Werken bij DRV is meer dan werk alleen.

Dat neemt niet weg dat het soms flink druk kan zijn. Het voorjaar is in accountancy de drukste periode. Dat is bij DRV niet anders. Wat wel anders is, is hoe we met die drukte omgaan. We zetten samen de schouders eronder en de werkdruk wordt zo veel mogelijk verdeeld. In het voorjaar ga ik mijn masterscriptie schrijven. Ze denken echt met me mee hoe we de werkdruk samen draaglijk kunnen houden.

Zijn wie je bent

Wat ik misschien wel het belangrijkste vind aan het teamwork bij DRV is dat je kan zijn wie je bent. Er wordt goed naar je geluisterd, welk soort werk bij je past, of je liever bij grote of juist kleinere klanten werkt. Ik voel me veilig om dat aan te geven. Zelf houd ik van veel uitdaging. Maar ik word dan niet meteen als haantje de voorste gezien. Andersom snap ik dat niet iedereen het doet zoals ik. Iedereen is anders. Dat wordt gerespecteerd.’