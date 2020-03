‘Ook artsen liggen wakker van de tuchtrechter’

Het tuchtrecht voor accountants verschilt helemaal niet zo veel van het tuchtrecht voor de medische beroepen, zo reageert Accountantskamer-voorzitter Sandra Schreuder op de column van Maarten Douma in het FD van afgelopen vrijdag.

Hij stelde dat de tuchtrechter accountants veel te zwaar aanpakt. Maar dat is onzin, vindt Schreuder. ‘De diversiteit is groter dan hij doet voorkomen.’

Volgens Schreuder is er weinig tot geen feitelijke basis voor de uitlatingen van Douma, in het dagelijks leven investment director bij Indofin Group. ‘Hij schrijft iets naar aanleiding van een koffiepraatje, maar er zitten feitelijke onjuistheden in. De Accountantskamer bestaat bijvoorbeeld in meerderheid uit rechterlijke leden en behalve berispingen en schorsingen leggen we ook mildere maatregelen als een waarschuwing op.’

Tuchtklacht heeft ook op artsen weerslag

Schreuder kan de vergelijking tussen accountants en de medische sector maken: ze is sinds 1 januari voorzitter van de Accountantskamer en was daarvoor vier jaar voorzitter van medisch tuchtcollege Amsterdam. ‘Het beeld dat de heer Douma in zijn artikel schetst herken ik in het geheel niet en strookt mijns inziens niet met de realiteit’, laat ze desgevraagd weten. ‘Ook artsen ervaren het tuchtrecht als iets zeer bezwarends. De gevolgen variëren van schaamte en verlies van werkplezier tot slaapklachten, hartkloppingen, angst en andere lichamelijke en psychische problemen. Sommigen stoppen zelfs met hun vak. Een tuchtklacht heeft veelal weerslag op de beroepsuitoefening. De KNMG heeft er enige tijd geleden op aangedrongen bij de politiek om van het tuchtrecht geen strafrecht light te maken. Dit omdat het beeld was ontstaan dat artsen vaker tuchtrechtelijk verantwoordelijk werden gehouden en dat zwaardere maatregelen werden opgelegd.’

Anderzijds is het beeld dat accountants ‘elkaar bij de enkels afzagen’ onterecht neergezet, vindt Schreuder. ‘Het tuchtrecht van accountants is bedoeld om de beroepsregels, de professionele standaarden te handhaven en te ontwikkelen. Het beeld van de heer Douma herken ik totaal niet. Ik weet niet met wie hij gesproken heeft om een dergelijke verregaande conclusie te kunnen trekken.’

Uitspraken hoogwaardig

Schreuder verwijst naar de evaluatie van de Accountantskamer eind vorig jaar, in opdracht van het ministerie van Financiën. ‘Daarbij zijn door het onderzoeksbureau diverse stakeholders betrokken. Er is zoal gesproken met accountants die waren aangeklaagd, met advocaten die accountants vaak bijstaan in een klacht bij de Accountantskamer, en met leden van wetenschappelijke gremia en de NBA. Uit al die gesprekken is de conclusie getrokken dat de Accountantskamer wordt gezien als deskundig, gezaghebbend en onafhankelijk. De uitspraken van de Accountantskamer zijn kwalitatief hoogwaardig en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het accountantsberoep door het uitleggen en duiden van open normen in wet- en regelgeving. Ook constateren zij dat de uitspraken van de Accountantskamer een “preventieve/afschrikwekkende werking” hebben.’

Voorstel mede door Accountantskamer gedaan

Daarnaast zou de tuchtrechter behalve de zogeheten punitieve maatregelen ook kwaliteitsondersteunende maatregelen kunnen nemen, suggereerden de onderzoekers. Schreuder: ‘De accountant wordt dan bijvoorbeeld verplicht om een bepaalde cursus te volgen in plaats van het opleggen van een punitieve maatregel. Dat is een aanbeveling die mede vanuit de Accountantskamer is gedaan en ik als voorzitter onderschrijf.’ Of de Accountantskamer die mogelijkheid in de toekomst moet krijgen, bekijkt minister Hoekstra mede in het licht van het rapport van de Commissie toekomst accountancysector. ‘Het arsenaal maatregelen dat de Accountantskamer op dit moment kan opleggen zou bij wet moeten worden uitgebreid.’

Maatwerk in elke zaak

‘In het kleine jaar dat ik inmiddels bij de Accountantskamer betrokken ben, heb ik een groot aantal zaken langs zien komen’, besluit Schreuder. ‘Variërend van communicatie- en bejegeningsklachten, uitglijders tot opzettelijke fraude. De diversiteit is groter dan de heer Douma doet voorkomen. In elke zaak wordt door de Accountantskamer maatwerk geleverd en wordt gekeken welke maatregel passend is bij de schending van de toepasselijke beroepsregel en bij de verwijtbaarheid van het handelen door de accountant.’