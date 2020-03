AFM bijzonder negatief over kabinetsplannen box 3

Het voorstel van het kabinet om de vermogensrendementsheffing in box 3 te wijzigen zet aan tot risicovol beleggen, verwacht de Autoriteit Financiële Markten. In een brief aan minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief van Financiën zet de toezichthouder haar zorgen over de voorgenomen wijziging uiteen.

‘Voorstel zet aan tot risicovolle investeringen’

De AFM zegt de politieke wens om de heffing te wijzigen te begrijpen, maar ziet in het huidige voorstel niettemin belangrijke nadelen. De toezichthouder ziet namelijk risico’s voor onwenselijke gedragsveranderingen voor beleggers: ‘Dat risico volgt uit de nieuwe vormgeving van de heffingsgrondslag. De portefeuillesamenstelling van beleggers kent een grote spreiding. Het rendement op de werkelijke portefeuilles kan dus flink afwijken van het gehanteerde rendement over de gemiddelde portefeuille. Daarmee geeft het belastingstelsel een prikkel om de beleggingsportefeuille aan te passen. De keuze voor een defensieve belegging wordt zo uiterst onaantrekkelijk, zo niet zinloos. Beleggers worden dan mogelijk aangezet risicovoller te beleggen, bijvoorbeeld in hefboomproducten of buiten AFM-toezicht. Anderzijds kunnen beleggers ontmoedigd raken om te (beginnen met) beleggen.’

Kabinetsplan

In het voorstel van het kabinet wordt straks vanaf 1 januari 2022 gerekend met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van de belastingplichtige. Over de werkelijke hoeveelheid spaargeld wordt dan een vooraf vastgestelde rente berekend. De Kamer moet nog instemmen met het voornemen.

Lees hier de volledige brief van de AFM.