Ook belastingadviseurs waarschuwen voor mogelijke gevolgen ‘derdenverklaring’

De NOB heeft zich in een reactie op de op 12 maart aangekondigde kabinetsmaatregelen bij de critici van de derdenverklaring gevoegd. De orde van belastingadviseurs wijst op ‘de risicomanagement- en aansprakelijkheidsaspecten’ die voor de deskundige aan het afgeven van zo’n verklaring verbonden kunnen zijn.

Omdat het in feite om een continuïteitsverklaring gaat kan de door de Belastingdienst gevraagde verklaring bij een verzoek om uitstel van betaling voor ondernemers niet zonder nader onderzoek afgegeven worden, vindt de NOB. Ook komt volgens de Orde de vraag op of een dergelijke verklaring een bredere werking kan hebben: ‘indien leveranciers bijvoorbeeld goederen blijven leveren aan een onderneming die een dergelijke verklaring van een derde deskundige heeft verkregen, kunnen er dan claims volgen voor de deskundige indien de onderneming desalniettemin failleert?’

Onduidelijkheid

Er was de laatste dagen onduidelijkheid ontstaan over de door de fiscus gevraagde verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling bij de de Belastingdienst voor ondernemers die in problemen zijn gekomen door de uitbraak van het coronavirus. In die verklaring moet worden aangetoond dat er sprake is van op dit moment werkelijk bestaande, acute betalingsproblemen van tijdelijke aard. Er moet ook uit blijken dat de klant de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip oplost en dat de onderneming levensvatbaar is. Veel accountants vroegen zich echter af of daarmee niet het onmogelijk wordt gevraagd in deze onzekere tijden.

Minder urgent, niet van tafel

De door de Belastingdienst gevraagde verklaring van een derde deskundige bij het vragen van uitstel van betaling is weliswaar iets minder urgent geworden, maar is volgens de NBA niet van tafel. In een woensdag geüpdatete alert over de gevolgen van het coronavirus voor accountantswerkzaamheden meldt de beroepsorganisatie dat de regels voor het gebruikmaken van de uitstelfaciliteit worden vereenvoudigd. Ondernemers hoeven niet meer meteen de vereiste verklaring van een derdedeskundige mee te sturen, maar kunnen zo’n verklaring tot uiterlijk vier weken na de aanvraag indienen. De NBA is nog met de Belastingdienst over de kwestie in overleg.

De volledige passage uit de NOB-brief over de derdenverklaring:

‘In de praktijk bestaat er onduidelijkheid over de precieze inhoud van genoemde verklaring en over de vraag wie die verklaring kan en/of mag afgeven. Daar komt bij dat het aanvragen van bijzonder uitstel van betaling te maken heeft met (acute) betalingsonmacht. Het inschakelen van een derde deskundige leidt er toe dat een belastingplichtige alsnog zijn (schaarse) liquiditeiten dient aan te spreken om die deskundige te betalen. Als het gezien de grote onzekerheid al mogelijk is een verklaring af te geven, dient daarbij in ogenschouw te worden genomen dat er aan die af te geven verklaring voor de deskundige risicomanagement- en aansprakelijkheidsaspecten verbonden kunnen zijn. Omdat het in feite om een continuïteitsverklaring gaat, kan deze niet zonder nader onderzoek afgegeven worden. Ook komt de vraag op of een dergelijke verklaring een bredere werking kan hebben; indien leveranciers bijvoorbeeld goederen blijven leveren aan een onderneming die een dergelijke verklaring van een derde deskundige heeft verkregen, kunnen er dan claims volgen voor de deskundige indien de onderneming desalniettemin failleert? De Orde is van mening dat de praktijk erbij gebaat zou zijn meer praktische handvatten te krijgen in dit kader om de onduidelijkheden weg te nemen. Ook zou het kabinet kunnen overwegen om de eis van een deskundigenverklaring te versoepelen en ook onderbouwde verklaringen van bijvoorbeeld een interne financial controller, interne account of CFO te accepteren waarin wordt onderbouwt dat de omzet of cashflow bijvoorbeeld met meer dan 30% is afgenomen ten opzichte van de voorafgaande maand of periode.’