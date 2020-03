ACM coulant met concurrentieregels tijdens coronacrisis

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat tijdens de coronacrisis soepel om met concurrentieregels voor bedrijven. De toezichthouder meldt dat concurrentieregels veel ruimte bieden ‘om in tijden als deze samen te werken om te voorkomen dat mensen en bedrijven de dupe worden. […] De gevolgen van het coronavirus zijn groot voor mensen en bedrijven. Dit is een uitzonderlijke tijd.’

Misbruik

Wel waarschuwt de kartelwaakhond voor misbruik van de regels: ‘Tijdens de coronacrisis geldt uiteraard ook dat bedrijven geen misbruik mogen maken van onzekerheden en schaarste. Dominante bedrijven mogen nog steeds geen excessieve prijsverhogingen doorvoeren. Bedrijven mogen onderling niet afspreken prijzen te verhogen. Misleiding van consumenten is niet toegestaan. Verkopers mogen geen onterechte claims doen. Bedrijven moeten juiste en realistische informatie blijven geven als producten door bijvoorbeeld sluiting van fabrieken later of niet meer geleverd kunnen worden.’

ACM in 2019

De ACM heeft ook haar jaarverslag over 2019 gepubliceerd. De toezichthouder heeft in 2019 18 boetes opgelegd aan ondernemingen en leidinggevenden, voor een totaalbedrag van bijna 17 miljoen euro. In 2018 waren dat 3 boetes voor een totaalbedrag van 620.000 euro. Daarnaast heeft de ACM in 2019 12 lasten onder dwangsom opgelegd (1 in 2018). Verder is de ACM in 2019 91 onderzoeken gestart (68 in 2018). Ongeveer driekwart van de besluiten van de ACM die in hoogste instantie aan de rechter worden voorgelegd, is ook in 2019 geheel of op de belangrijkste punten in stand gelaten. Het werk van de ACM heeft de samenleving in 2019 ongeveer 750 miljoen euro opgeleverd.

Energietransitie en digitale economie

De ACM heeft vorig jaar onder andere onderzoek gedaan naar misleidende en agressieve verkoop van energiecontracten. Daarnaast heeft ze ervoor gezorgd dat de tarieven voor het transport van elektriciteit en gas minder stijgen dan de inflatie. Verder heeft de ACM zich gericht op online bedrijven die het gedrag van consumenten proberen te sturen door misleiding en agressieve handelspraktijken, onder andere met haar ‘Leidraad bescherming van de online consument’. Aanleiding hiervoor was dat de ACM veel signalen had gekregen op de gebieden energietransitie en digitale economie. Deze twee thema’s hebben ook in 2020 prioriteit voor de ACM.

Bron: ACM