Coronacrisis: Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud in plaats van Werktijdverkorting!

De Werktijdverkorting regeling vervalt. Er komt een betere regeling om de personeelskosten op te vangen in tijden van drastische omzetdalingen! Het draait nu allemaal om behoud van de werkgelegenheid meer in algemene zin.

Dit betekent feitelijk dat vanaf heden, 18 maart 2020 een ondernemer géén aanvraag meer kan doen om een vergunning te krijgen voor de werktijdverkorting en de bijbehorende WW-uitkeringen. Maar geen zorgen. Er komt een nieuwe regeling die geschikter is om economische schade door het Coronavirus op te vangen in de vorm van tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Waarom is de oude regeling gestopt?

Simpel gezegd omdat de nieuwe regeling veel beter is toegespitst op de massale aanvraag en situatie van dit moment. Als juristen waren we beland in een doolhof van losse regels. Een lawyers paradise maar toch, écht liever niet in deze tijden. De oude regeling was bedoeld voor onwerkbaar weer en afgestemd op ongeveer 200 aanvragen per jaar en niet voor 78.000 of meer! Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan dat bovendien niet aan. Daarbij was het goed zoeken wat de voorwaarden en uitzonderingen waren aangezien de totale voorziening helemaal versplinterd was in verschillende stukjes wetgeving. Om u even een beeld te geven van de verschillende regelingen voor degene die geïnteresseerd is:

Te beginnen met artikel 8 van het BBA 1945 (Bijzondere besluit Arbeidsverhoudingen van 1945) dat nog steeds bestaat!;

De SZW beleidsregels voor ontheffing verbod werktijdverkorting uit 2004;

De loondoorbetalingsregeling van 7:628 BW lid 9 van 2020;

De bijzondere regeling onwerkbaar weer van 2020.

Dat is nogal wat…

Blijven lopende werktijdverkorting vergunningen van kracht?

Lopende werktijdverkorting vergunningen blijven van kracht, eventuele verlengingen verlopen via de nieuwe NOW. Al ingediende aanvragen waar nog geen beslissing op is terug gekomen, gelden als aanvragen voor de nieuwe NOW. De aanvullende informatie die nodig is om te beslissen op uw aanvraag conform de NOW, zal binnenkort worden opgevraagd.

Wat weten we nu al over NOW?

Het is nu wachten op de inwerkingtreding en openstelling van de NOW. Wat we nu al weten is dat het nu niet meer van belang is, en dat de ondernemer dat niet hoeft aan te tonen, dat hij geen werk meer heeft voor zijn personeel. Voldoende is een omzetdaling van meer dan 20% vanwege het Coronavirus. Ook verdwijnt het pas ná zes weken kunnen aanvragen van de WW-uitkeringen per werknemer op basis van de werkelijke urenvermindering. Een ondernemer ontvangt gewoon compensatie voor de loonkosten, gekoppeld aan de omzetdaling. De nieuwe regeling wordt dus praktischer, eenvoudiger en transparanter zodat het óók te doen is voor de winkelier op de hoek.

Wat zijn de verschillen en belangrijkste voorwaarden van de NOW t.o.v. de ingetrokken werktijdverkorting regeling?

De werkgever zal middels een verklaring van een accountant (kan zijn dat hiervoor een drempel wordt ingevoerd, wie wel en wie niet) een omzetdaling moeten aantonen. Het gaat dus niet meer om medewerkers die hun werkzaamheden niet meer kunnen uitvoeren of waarvan de werkzaamheden inhoudsloos zijn geworden. Bijv. voor een receptioniste van een kantoorgebouw dat gesloten is omdat iedereen thuis werkt, krijgt een ondernemer geen compensatie als de omzet minder dan 20% is gedaald. Dat is wezenlijk anders dan de oude regeling die urengerelateerd is; De werknemer hoeft niet te stoppen of minder te werken gedurende de tegemoetkomingsperiode. De werkgever kan de arbeid zo organiseren zoals dat voor de onderneming en het personeel het meest passend is en nog de meeste kans heeft op omzet;

De werkgever betaalt 100% van het loon door in plaats van minimaal 75%; Onder de NOW kan er ook compensatie worden gevraagd voor werknemers met een flexibel uren contract, denk aan nul-uren contracten, min-max contracten, oproepcontracten; Uitzendbedrijven (uiteindelijke regeling voor payrollbedrijven en detacheerders is nog onduidelijk) kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een compensatie voor de loonkosten aanvragen; Het UWV keert een voorschot uit ter hoogte van 80% van de te verwachten loonkostentegemoetkoming. Achteraf worden bedragen eventueel gecorrigeerd aan de hand van de werkelijke daling van de omzet; De periode van de tegemoetkoming bedraagt geen 6 weken maar 3 maanden. Deze kan verlengd worden met nog eens 3 maanden, eventueel onder andere voorwaarden; Achteraf gaat de Belastingdienst de voorspelde omzetdaling controleren. Is de omzetdaling bij de werkgever minder dan is aangegeven bij de aanvraag, dan zal de werkgever een deel van de looncompensatie moeten terugbetalen. Is de omzetdaling hoger dan verwacht dan krijgt de werkgever waarschijnlijk nog een suppletie; De tegemoetkoming gaat niet pas in vanaf de dag van aanvraag, maar geldt, afhankelijk van verminderde omzet, per 1 maart 2020; Last but not least: De werkgever mag gedurende de periode van tegemoetkoming geen aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag indienen. Reeds ingediende ontslagaanvragen blijven wel van kracht.

Rekenvoorbeelden hoogte NOW-compensatie

Verlies van omzet Tegemoetkoming loonsom aan werkgever Voorschot op de loonsom van het UWV 100% 90% 72% 50% 45% 36% 25% 22,5% 18%

Momenteel (18-3-2020) wordt overleg gevoerd met het UWV, de Belastingdienst en de SRA en NBA over de uitvoering van deze regeling. Aanvraag is dus nog niet mogelijk, maar kan waarschijnlijk binnen nu en een week worden gedaan. Bedoeling van de nieuwe regeling is om werkgevers meer en sneller financieel tegemoet te komen.

Deze nieuwe regeling roept wel nieuwe vragen op

Deze regeling roept uiteraard wel weer nieuwe vragen op in arbeidsintensieve sectoren, zoals de schoonmaakbranche waar men met veel personeel werkt, hoge loonkosten heeft en langdurige contractafspraken maakt met opdrachtgevers. Wat dan als de opdrachtgevers dan gewoon stoppen met het afnemen van de dienstverlening en stoppen met betalen vanwege corona? Dat levert contractbreuk op, ook in geval van corona, en uiteindelijk een hogere debiteurenstand in het bedrijf van de leverancier. Een hogere debiteurenbestand levert strikt genomen geen omzetdaling op. Die omzetdaling moet men wel kunnen aantonen om een loonkostencompensatie te krijgen. Immers een omzetdaling wordt gemeten aan de hand van de verzonden facturen. Ondertussen zit de ondernemer met torenhoge personeelskosten én dubieuze debiteuren en kan geen loonkostencompensatie vragen, of wel? Hoe gaat een accountant hierover verklaren bij de aanvraag van een NOW-loonkostencompensatie?

Gekleurde pietenspel

Het “gekleurde” pietenspel is begonnen. Niet alleen tussen de accountants en de Belastingdienst maar ook tussen de contractspartijen onderling waarbij het “eigen” bedrijfsrisico via contractbreuk afgewenteld wordt op de wederpartij. In arbeidsintensieve sectoren zoals in de facilitaire branches waar men met veel personeel en duurovereenkomsten werkt, zoals in de schoonmaak, de catering en beveiligingsdiensten, ontstaan deze problemen nu op grote schaal. Uiteraard heeft de ondernemer liever omzet dan loonkosten. Het voorschot op loonkosten kan de ondernemer op zich wel aanvragen, maar er bestaat een grote kans dat de ondernemer dat dan weer moet terug betalen na drie maanden. Terwijl de contractspartijen dan nog steeds niet betaald hebben, maar ondertussen het loon wel 100% moet worden doorbetaald. Wat dan te doen?

Hella Vercammen, oprichtster en directeur van TLC en TLPC, bedrijfsjuridisch adviseur & privacyjurist (CIPP/EE)

