Corona | Meer omzet supermarkten bij ‘hamsterpiek’ dan in week voor kerst

Supermarkten in Nederland hebben in de tweede week van maart 35 procent meer omgezet dan in dezelfde week een jaar eerder. De omzet in week 11, die liep van 9 tot en met 15 maart 2020, kwam hiermee hoger uit dan in de week voor kerst, traditioneel de week met de meeste omzet. Dat meldt het CBS op basis van een analyse van recente transactiedata van een groot aantal supermarktketens.

Verkoop houdbare producten meest toegenomen

Vooral de omzet van houdbare producten, zoals conserven, diepvriesgroenten, rijst en pasta nam procentueel gezien sterk toe. De omzettoename van rijst was van alle voedingsmiddelen met ruim 150 procent het grootst, de omzet was dus meer dan twee en half keer zo hoog.

De omzet van groenteconserven en diepvriesgroenten lagen beide ruim 115 procent hoger. Overigens ging ook de omzet van verse groenten omhoog, maar veel minder hard (met bijna 30 procent).

Omzet in rijst piekt

De omzet van rijst nam al vanaf de laatste week van februari toe. In de eerste week van maart vlakte de omzetgroei vervolgens wat af, waarna in de tweede week van maart een stevige groei van de omzet wordt gemeten.

Rijst behoort, net als pasta, tot de productgroep brood en graanproducten. Dit is de productgroep met voedingsmiddelen waar in de tweede week van maart de hoogste omzet door de supermarkten is behaald.

Run op handzeep en toiletpapier

Dat de vraag naar toiletpapier en handzeep toenam is ook terug te zien in de supermarktcijfers. De omzet van handzeep lag vijf keer hoger ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ook in de laatste week van februari en in de eerste week van maart waren er al sterk verhoogde omzetcijfers voor handzeep. De omzet van toiletpapier is in de tweede week van maart ruim verdubbeld in vergelijking met dezelfde week in 2019, terwijl de omzetcijfers voor dit product doorgaans vrij constant zijn.

Ook de omzet van farmaceutische producten zoals zelfzorgmedicijnen lag in de tweede week van maart 150 procent hoger dan dezelfde week een jaar eerder.

