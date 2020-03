Corona | ‘Veel ondernemers vallen nog buiten de boot bij noodloket’

Veel door de coronacrisis getroffen zelfstandige ondernemers denken nog steeds niet in aanmerking te komen voor de eenmalige steun van € 4000,- via de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), meldt ZZP Nederland. De belangenorganisatie zegt honderden mailtjes te hebben ontvangen van verontruste zelfstandigen die vrezen dat zij zonder deze steun hun onderneming niet langer overeind kunnen houden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat breidde de groep ondernemers die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming onlangs al uit. Bij de huidige lijst met bedrijfsactiviteiten die in aanmerking komen voor steun via de TOGS dreigen veel categorieën getroffen ondernemers niettemin toch buiten de boot te vallen, zegt ZZP Nederland. De eis van een bedrijfsvestiging buiten het woonadres roept bijvoorbeeld veel vragen op van ondernemers die boven de zaak wonen, zoals kappers of winkeliers. Ook ondernemers met een mobiele werkinrichting, zoals taxibedrijven en marktkooplui vragen zich nu af of ze wel in aanmerking komen. “Als je door de coronamaatregelen geen omzet meer hebt en je bedrijfskosten lopen door, dan moet je niet worden uitgesloten van deze steunmaatregel’, zegt Maarten Post, voorzitter stichting ZZP Nederland.

Stichting ZZP Nederland heeft daarom per brief (pdf) de bewindslieden Wiebes en Keijzer dringend verzocht de verontruste geluiden uit het werkveld serieus te nemen en de regeling waar nodig aan te passen.