Definitieve versie RGS Taxonomie 3.2 gepubliceerd

De definitieve versie van de RGS Taxonomie is vrijgegeven door de Beheergroep RGS. Hierin wordt de koppeling gelegd tussen de definitieve versie van RGS 3.2 en de definitieve versies van de rapportages van de Nederlandse Taxonomie (NT14) en de Financieren Taxonomie (FT14). Daarmee is RGS gekoppeld aan de verantwoordingsrapportages van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de Nederlandse banken vertegenwoordigd in het Financiële Rapportages Coöperatief.

De RGS Taxonomie vormt de brug tussen het RGS schema en de diverse SBR rapportages. Het RGS-schema bevat de RGS-codes die gemapt kunnen worden met de grootboekrekeningen uit de interne bedrijfsadministraties. De SBR-rapportages vormen de verantwoordingsrapportages aan de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en de Nederlandse banken, vertegenwoordigd in het Financiële Rapportages Coöperatief. De RGS Taxonomie faciliteert opstellers van rapportages door een koppeling te leggen tussen een RGS-code (en dus met een grootboekrekening) en een taxonomie-item uit een SBR-rapportage. Hiermee wordt het mogelijk dat SBR-rapportages, voor wat betreft de financiële gegevens, volledig geautomatiseerd vervaardigd kunnen worden met de gegevens uit de interne bedrijfsadministratie.

Bron: RGS