Corona | Aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig

Bij het aanvragen van uitstel van betaling wegens de coronacrisis bij de Belastingdienst is een aparte melding betalingsonmacht niet meer nodig. Dat heeft het ministerie van Financiën besloten, meldt het Forum Fiscaal Dienstverleners.

De melding hoeft niet meer afzonderlijk te worden gedaan bij een verzoek om uitstel van betaling in verband met corona voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon die onder de vennootschapsbelasting valt. Dit geldt voor zowel de al verstreken als voor de toekomstige tijdvakken.

Daarbij wordt ook een voorbeeld genoemd: een BV draagt de loonheffing over de maand februari 2020 in verband met de coronacrisis niet af. Op 24 april 2020 ontvangt de vennootschap de naheffingsaanslag. Hiervoor doet de B.V. een verzoek om bijzonder uitstel van betaling in verband met de coronacrisis. Deze wordt als melding betalingsonmacht aangemerkt. Niet alleen voor de komende tijdvakken maar ook voor de maand februari is de melding tijdig.

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners