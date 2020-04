Corona | Seizoensbedrijven krijgen mogelijk extra ondersteuning

Het kabinet gaat bekijken of extra steun voor getroffen seizoensbedrijven waarvoor de NOW-regeling niet goed uitpakt nodig en mogelijk is. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dinsdag toegezegd.

De NOW-regeling pakt nadelig uit voor seizoensbedrijven, omdat de loonkostenvergoeding wordt berekend op basis van de loonsom in januari. Dat soort bedrijven hebben op dat moment vaak weinig of geen personeel in dienst. Bovendien geldt de regeling voor de maanden maart, april en mei. Om te kijken hoeveel omzet bedrijven mislopen, wordt naar het totaalplaatje over 2019 gekeken, terwijl sommige bedrijven het grootste deel van hun omzet in de lentemaanden draaien.

Coalitiepartijen VVD, CDA en D66 vroegen daarom om actie van het kabinet. Minister Koolmees denkt dat het ingewikkeld wordt om een oplossing te vinden, maar heeft nu toegezegd daar wel naar op zoek te willen gaan.

