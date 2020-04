Corona | Minister wil kijken naar tegemoetkoming voor bedrijven binnen concern

Werkgevers en werknemers willen dat de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) wordt aangepast ten behoeve van bedrijven die onderdeel zijn van een concern. De Stichting van de Arbeid, waarin werkgeversorganisaties en vakbonden zijn verenigd, heeft daarover een brief aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gestuurd.

De NOW geldt voor zelfstandige bedrijven met meer dan twintig procent omzetverlies. Een werkmaatschappij met dezelfde problemen kan daar echter geen aanspraak op maken als het concern als geheel een lagere omzetdaling heeft. In een overleg in de Tweede Kamer zegde minister Koolmees dinsdag toe te gaan kijken of er oplossingen zijn te vinden voor de problematiek rondom de werkmaatschappijen.

Werkgevers en vakbonden zijn het kabinet zeer erkentelijk voor het voortvarend tot stand brengen van de NOW-regeling, licht MKB Nederland de oproep van de sociale partners toe. Voor veel sectoren is de regeling een uitkomst. Voor met name het midden- en kleinbedrijf met verschillende werkmaatschappijen werkt ze echter onvoldoende. Het gaat bijvoorbeeld om garagehouders, of MKB’ers in de bouw, installatie of schoonmaak.

De NOW-regeling kijkt voor de hoogte van de subsidie aan een concern met meerdere rechtspersonen naar de omzetdaling van de gehele groep. Het idee is dat de verschillende onderdelen het verlies bij één onderdeel kunnen opvangen en dat personeel elders kan worden ingezet. Veel van de grotere MKB-bedrijven combineren echter wezenlijk verschillende activiteiten in hetzelfde concern. Personeel is tussen die werkmaatschappijen dan niet uitwisselbaar. De onderdelen van het bedrijf zijn actief in verschillende markten die elk op hun eigen wijze worden geraakt. Daardoor gebeurt het dat de omzetdaling voor het concern per saldo niet groter is dan 20%, terwijl er wel een werkmaatschappij stilligt of met veel omzetverlies te maken heeft. Juist het midden- en kleinbedrijf heeft moeite dat verlies op concernniveau op te vangen.

Als zij geen aanspraak kunnen maken op de NOW kunnen ondernemers niet anders dan ontslag aanvragen voor werknemers van die vestiging of werkmaatschappij, waarschuwt MKB Nederland. Dat kan grote gevolgen hebben voor de lokale economie en werkgelegenheid, precies wat de NOW-regeling beoogt te voorkomen.

De Stichting van de Arbeid overlegt wekelijks met het kabinet over de economische gevolgen van de coronacrisis en zoekt samen met de overheid naar oplossingen voor het bedrijfsleven. Zo wordt er nog gesproken over seizoensarbeid en flexwerk. De brief die de Stichting heeft geschreven is onderdeel van dit overleg.

